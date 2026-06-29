Massimiliano Memmo nuovo allenatore dell'Ortona

Lâ€™Ortona Calcio, club di Promozione abruzzese, comunica che la guida tecnica della Prima Squadra per la stagione 2026/27 Ã¨ stata affidata a mister Massimiliano Memmo.

â€œMister Memmo â€“ si legge in una nota della societÃ -, dopo una carriera da calciatore che lo ha visto protagonista anche nei professionisti, vanta un percorso da allenatore sia nel settore giovanile che nelle prime squadre, avendo guidato realtÃ come Spal Lanciano, Virtus Cupello, Fossacesia, Lanciano e Renato Curi Angolana, dove nella scorsa stagione ha raggiunto il secondo posto nel campionato di Eccellenza.

Il mister arriva con grande entusiasmo e voglia di mettersi subito al lavoro, condividendo gli obiettivi del club e la determinazione nel costruire una stagione allâ€™altezza delle aspettative della societÃ e dei tifosi.

A lui va il nostro piÃ¹ caloroso benvenuto e un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura sulla panchina gialloverdeâ€œ.

Foto social Ortona Calcio