Tutto pronto per la quinta edizione del Gran Galà del calcio abruzzese

Una stagione da celebrare, una passione da condividere. Torna il Gran Galà del calcio abruzzese, l’appuntamento organizzato dalla LND Abruzzo che ogni anno riunisce società, dirigenti, tecnici, calciatori e calciatrici per festeggiare i protagonisti del movimento regionale.

L’edizione 2026 si svolgerà giovedì 18 giugno alle ore 18.30 al Teatro “Francesco Paolo Tosti” di Ortona. Un appuntamento che celebrerà la stagione sportiva appena conclusa e il contributo che il calcio continua a offrire alle comunità del territorio, grazie al lavoro quotidiano di società, dirigenti, tecnici, atleti/e e volontari/e.

Nel corso dell’evento saranno premiate le società vincitrici dei campionati e delle competizioni regionali, insieme a dirigenti, tecnici e atleti e atlete che si sono distinti durante l’annata sportiva.

I Premi Pierluigi Di Berardino rappresenteranno il momento simbolicamente più importante del Gran Galà. Intitolati alla memoria dello storico dirigente della LND Abruzzo, i riconoscimenti celebrano ogni anno personalità che nella stagione appena conclusa si sono distinte nel panorama calcistico nazionale, mantenendo saldo il legame con la propria terra.

A ricevere il Premio 2026 saranno: Miglior dirigente, Pierfrancesco Visci del Palermo FC; Miglior allenatore, Roberto D’Aversa del Torino FC; Miglior giocatore, Matteo Dagasso del Venezia FC.

“La passione, la determinazione, la gioia, l’amicizia e la sportività, che uniscono la nostra comunità, e poi naturalmente il successo, questi sono gli elementi che saliranno sul palco del Gran Galà anche nell’edizione 2026. Questo evento rappresenta il momento in cui tutto il movimento calcistico abruzzese si ritrova per condividere e celebrare la stagione vissuta sui campi di tutta la regione”, sottolinea il presidente della LND Abruzzo, Concezio Memmo.