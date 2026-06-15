A Casalbordino la Notturna del Campanile diventa Campionato Regionale OPES Abruzzo

Appuntamento podistico di notevole spessore a Casalbordino con la settima edizione della Notturna del Campanile, in programma venerdÃ¬ 19 giugno. Fortemente voluta e organizzata dalla Runners Casalbordino, dall'Avis Casalbordino e dall'amministrazione comunale, la manifestazione si propone di valorizzare la tradizione sportiva della cittÃ casalese in concomitanza con l'inizio dell'estate.

Inserita nel calendario Corri Master FIDAL e valevole come Campionato Regionale su Strada OPES Abruzzo, la gara ufficiale per gli adulti si svilupperÃ su un circuito cittadino di 9,3 chilometri articolato su tre giri. Da non dimenticare la non competitiva di 6 chilometri e le gare per bambini e ragazzi sotto i 16 anni su brevi distanze.

Proprio in virtÃ¹ del titolo regionale in palio, i riflettori saranno puntati sulle medaglie e sui titoli di Campione Regionale OPES. L'organizzazione ha confermato la produzione di 28 medaglie speciali di grandi dimensioni, che verranno assegnate ai primi classificati di ognuna delle 14 categorie maschili e delle 14 categorie femminili previste dal regolamento.

Il comitato organizzatore ha annunciato due importanti variazioni migliorative a beneficio degli atleti. In primo luogo l'ampliamento dei premi assoluti: non piÃ¹ solo i primi tre, bensÃ¬ i primi cinque assoluti maschili e le prime cinque assolute femminili, incrementando cosÃ¬ il montepremi della gara clou. In secondo luogo Ã¨ stata disposta la proroga della chiusura delle iscrizioni fino alle ore 24:00 del giorno precedente la gara, superando il vecchio limite delle 18:00 originariamente indicato sul volantino, per agevolare al massimo i corridori.

Particolarmente ricco si preannuncia anche il quadro delle premiazioni societarie: saranno premiate le prime otto societÃ regionali e le prime due societÃ extraregionali con ricchi premi in natura costituiti da prodotti locali di alta qualitÃ .

Per conoscere da vicino i tanti aspetti organizzativi del dietro le quinte, non resta che attendere la presentazione ufficiale dell'evento, programmata per lunedÃ¬ 15 giugno alle 17:30 presso la sala consiliare del Municipio di Casalbordino.