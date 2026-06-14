Roller Skatepark a Lanciano: un nuovo punto di incontro per i giovani e per fare sport

Un nuovo spazio moderno, inclusivo e interamente dedicato ai giovani, allo sport outdoor e all'aggregazione sta per prendere vita nel cuore di Lanciano.

Si tratta del Roller Skatepark, realizzato presso la pista di pattinaggio all’interno del parco Villa delle Rose, la cui inaugurazione ufficiale è fissata permercoledì 17 giugno a partire dalle 18:00.

L'opera rappresenta un segno concreto dell'impegno del sodalizio Wildlife School, dell'amministrazione comunale lancianese (con in testa il sindaco Filippo Paolini e l’assessore Graziella Di Campli) e di tutti gli altri soggetti coinvolti verso le nuove generazioni, offrendo ai ragazzi un luogo sicuro e stimolante dove coltivare passioni, praticare sport e condividere il tempo libero.

Il programma della giornata prevede alle 18:30 l'intervento delle autorità, a cui seguiranno emozionanti dimostrazioni libere di sport rotellistici alla presenza di ragazzi che praticano freestyle, roller, skate e monopattino. A rendere l'atmosfera ancora più festosa, dalle 19:00 alle 22:00 sarà di scena il dj set di Carmine Jacobitti, accompagnato da snack e drink a cura de Il Kyosko.