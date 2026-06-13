Fatica e gloria senza tempo: la 6-8 Ore a Chieti incorona i nuovi protagonisti

Nella cornice della Villa Comunale, la 6-8 Ore CittÃ di Chieti ha offerto una domenica di grande podismo endurance grazie allâ€™impeccabile organizzazione del sodalizio Marathon Club Manoppello Sogeda con la compartecipazione dellâ€™Avis Chieti e dellâ€™amministrazione comunale teatina.

Al via unâ€™ottantina di concorrenti, divisi tra chi ha scelto la 6 ore e i piÃ¹ temerari della 8 ore, chiamati a compiere piÃ¹ giri possibili di un circuito di 960 metri. La gara era valevole per il 24Â° Gran Prix Iuta 2026 e per il 3Â° Campionato Ultra Abruzzo strada e trail.

Tra i migliori della 8 ore, il vincitore Andrea Dâ€™Agostino (Atletica Val Tavo) ha trionfato con 81 giri, precedendo Gennaro Oliva (Atletica Latina, 78 giri) e Stefano Assogna (Marathon Club Manoppello Sogeda, 77 giri). Al femminile, primato per Giulia Tossici (Porto San Giorgio Runners) con 78 giri, seguita da Maricel Gonda Mendoza (Atletica Latina, 73 giri) e Pamela Di Gregorio (Marathon Club Manoppello Sogeda, 61 giri). Per rivedere i momenti salienti della manifestazione sul canale Youtube di UISP Abruzzo e Molise https://youtu.be/ZcVHPrCRj8I?si=vRUUoK6j4MW_sUah

Per la 6 ore, a lasciare il segno nella gara maschile sono stati Antonello Pattara (Marathon Club Manoppello Sogeda) con 68 giri, Loris Alleva (Podistica New Castle, 66 giri) e Roberto Visocchi (Progetto Running, 65 giri). Tra le donne, in luce Chiara Zurli (Liberi Podisti Abruzzesi) con 59 giri, Barbara Cilli (Podistica San Salvo, 56 giri) e Daniela Carideo (Marathon Club Manoppello Sogeda, 54 giri).

La 6-8 Ore CittÃ di Chieti rientrava nel circuito Corrilabruzzo UISP, che annovera altri due appuntamenti tra Chieti e provincia. Sempre nella cittÃ teatina, ci si prepara ad accogliere la Notturna, giunta alla 26Âª edizione, in programma sabato 13 giugno sempre nella cornice della Villa Comunale. Si rinnova il connubio con lâ€™UniversitÃ degli Studi G. dâ€™Annunzio di Chieti, con oltre 200 iscritti tra gli studenti universitari. Una gara che unisce tradizione e competizione grazie al lavoro senza sosta dellâ€™US Acli Marathon, pronta a offrire uno spettacolo impeccabile nel cuore della cittÃ teatina, con il passaggio della corsa in piazza San Giustino, da poco riammodernata. Il ritrovo Ã¨ fissato per le 17:00 in Villa Comunale, con le partenze delle gare riservate a bambini e ragazzi under 16 alle 18:00. Alle 19:30 prenderÃ il via lâ€™atteso serpentone di podisti per la gara competitiva di 8,7 chilometri, mentre per chi cerca un approccio piÃ¹ rilassato Ã¨ prevista la passeggiata di 2,9 chilometri.

Domenica 14 giugno Ã¨ il giorno della Tre Mulini ad Arielli. Lâ€™Asd Sporting La Leonessa, insieme allâ€™Atletica Rapino, ha completato gli ultimi preparativi attendendo con trepidazione ritorno di questa manifestazione, che non si disputa da qualche anno. Si tratta di un percorso di 8,5 chilometri che mescola asfalto e sterrato, snodandosi lungo la caratteristica via dei Mulini, passando in riva al fiume e attraversando un bosco, toccando un breve tratto nel territorio del Comune di Crecchio per poi chiudersi ad anello nella splendida cornice di Piazza Crognali. Il tracciato collinare, con lievi salite e discese, offre unâ€™esperienza immersiva tra natura e storia. Il ritrovo Ã¨ previsto a partire dalle 15:30 in piazza Crognali, dove saranno possibili le ultime iscrizioni in loco. Alle 17:00 prenderanno il via le gare giovanili, mentre alle 18:00 sarÃ la volta della gara podistica e della passeggiata di 3 chilometri.