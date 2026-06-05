Fossacesia celebra la Giornata Nazionale dello Sport 2026: il 7 giugno una mattinata dedicata ai valori dello sport

Fossacesia si prepara a vivere la Giornata Nazionale dello Sport 2026, l'iniziativa promossa dal CONI che domenica 7 giugno coinvolgerÃ contemporaneamente centinaia di cittÃ italiane in una grande festa dedicata allo sport, all'inclusione e alla partecipazione.

L'appuntamento Ã¨ fissato dalle ore 9 alle ore 13 presso il Campo Sportivo Comunale "Vincenzo Granata", dove bambini, ragazzi e famiglie avranno l'opportunitÃ di conoscere e sperimentare numerose discipline sportive grazie alla presenza delle associazioni e delle realtÃ del territorio.

L'evento Ã¨ organizzato dal CONI Abruzzo, con il patrocinio del Comune di Fossacesia, e si inserisce nel programma nazionale della manifestazione che ogni anno promuove lo sport come strumento di crescita personale, educazione, benessere e coesione sociale.

Nel corso della mattinata saranno proposte dimostrazioni pratiche, attivitÃ sportive aperte a tutti e momenti di incontro e condivisione, con l'obiettivo di avvicinare sempre piÃ¹ cittadini alla pratica sportiva e ai suoi valori.

Â«La Giornata Nazionale dello Sport rappresenta un'importante occasione per valorizzare il ruolo dello sport nella vita delle persone e nella crescita delle nuove generazioni â€“ dichiara il sindaco Enrico Di Giuseppantonio â€“. Fossacesia Ã¨ orgogliosa di aderire a questa iniziativa nazionale, offrendo ai cittadini una giornata dedicata ai valori dell'impegno, del rispetto, dell'inclusione e del fair playÂ».

Sottolinea l'importanza dell'iniziativa anche il consigliere comunale delegato allo Sport Carlo Luciani: Â«Questa manifestazione, che rientra nelle iniziative di "Fossacesia CittÃ dello Sport 2026", Ã¨ un momento significativo perchÃ© consente ai piÃ¹ giovani di avvicinarsi a diverse discipline sportive e alle associazioni che ogni giorno svolgono un prezioso lavoro educativo e sociale. Invitiamo tutte le famiglie a partecipare e a condividere una giornata all'insegna dello sport e dello stare insiemeÂ».

Per il Comitato del CONI Abruzzo interviene il vice Presidente regionale Mauro Marrone: Â«La Giornata Nazionale dello Sport Ã¨ una delle iniziative piÃ¹ rappresentative del movimento sportivo italiano. Vedere Fossacesia protagonista di questo evento significa rafforzare il messaggio che lo sport Ã¨ uno straordinario strumento di inclusione, salute e crescita per le nuove generazioni. Ringraziamo il Comune, le associazioni sportive e tutti coloro che hanno contribuito all'organizzazione della manifestazioneÂ».

La partecipazione Ã¨ libera e gratuita. L'invito Ã¨ rivolto a tutta la cittadinanza per vivere insieme una mattinata all'insegna dello sport, del divertimento e della condivisione.