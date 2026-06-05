â€˜6-8 Ore di Chietiâ€™, sfida alla massima intensitÃ 

Pronti a mettersi alla prova correndo e/o camminando per 6 o 8 ore di fila a Chieti?

Domenica 7 giugno torna la quinta edizione della 6-8 Ore di Chieti, un appuntamento che mette in luce il grande lavoro organizzativo del Marathon Club Manoppello Sogeda, con la compartecipazione dellâ€™Avis Comunale Chieti e il patrocinio dellâ€™amministrazione comunale teatina.

La gara, sotto lâ€™egida UISP settore di attivitÃ atletica leggera Abruzzo e Molise, rientra nel calendario del 24Â° Gran Prix Iuta 2026 e anche nel 3Â° Campionato Ultra Abruzzo strada e trail. Si corre su un circuito cittadino di circa un chilometro allâ€™interno della villa comunale, scegliendo tra due durate: 6 o 8 ore di corsa.

Le partenze sono programmate alle 8:00 per la otto ore e alle 10:00 per la sei ore, con arrivo promiscuo fissato allo scoccare delle 16:00. Il ritrovo Ã¨ previsto unâ€™ora prima di ogni partenza alla Villa Comunale in piazza Mazzini. In palio premi per i primi tre assoluti e di categoria in entrambe le gare, e una medaglia da finisher per tutti i partecipanti.

Tutto Ã¨ pronto per dare il via alla stagione delle 6-8 ore in Abruzzo. La villa comunale di Chieti aspetta gli atleti che andranno oltre il proprio limite e per mettersi in gioco col proprio passo o grado di allenamento.



