La Podistica delle Contrade non smette di emozionare, successo per la 46^ edizione

Si è rinnovato l’appuntamento con la 46ª edizione della Podistica delle Contrade, andata in scena ad Atessa, nella contrada di Montemarcone.

A pieno titolo nel novero delle manifestazioni di riguardo del podismo con il Corrilabruzzo UISP, è stato un successo che ha avuto come artefici principali la Proloco Val di Sangro Atessa APS e l’Asd I Lupi d’Abruzzo.

Da un lato la passione sportiva, dall’altro il volersi riconoscere in una tradizione, nella continuità di un evento che porta i nomi di Ivana Lannutti e Duilio Fornarola.

Ed il fascino che esercita la Podistica delle Contrade lo si è ancora una volta potuto constatare lungo le strade del percorso, dove atleti di tutte le età – dai bambini agli adulti – hanno animato una giornata di sport con gare su brevissime distanze (dagli 80 ai 1500 metri per gli under 16), la competitiva di 9,9 chilometri e la passeggiata non competitiva di 4 chilometri.

Al maschile, è stato un atleta atessano doc a mettere il timbro sulla vittoria: Alessandro Finoli, in forza al Gruppo Podistico Il Crampo, ha impiegato 32’45” per tagliare per primo il traguardo, mettendosi alle spalle Davide Ricciutelli della Tocco Runner e il promettente Matteo Cilli dell’Atletica Vomano, il più giovane in assoluto ai nastri di partenza della competitiva.

L’atleta sansalvese Annalisa Fitti della Tocco Runner, specialista delle gare endurance e campionessa nazionale Fidal della 24 ore, è stata la vincitrice della competitiva tra le donne in 44’16”, precedendo Mariana Mitrofanschi dell’Atletica Val Tavo e Chiara De Rosa.

Alla presenza dei rappresentanti dell’amministrazione comunale di Atessa, con in testa il sindaco Giulio Borrelli, sono state premiate anche le società più numerose, tra cui la Tribù Run Lanciano, i Podisti Frentani, l’Atletica Rapino, la Pallano Outdoor e l’Atletica Val Tavo.

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