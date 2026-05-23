Passione e tradizione per la 46^ Podistica delle Contrade

Bussa alle porte la 46ª Podistica delle Contrade, un appuntamento che ogni anno genera attesa e coinvolge molte persone dietro le quinte, a partire dalla Proloco Val di Sangro Atessa APS e dall’Asd I Lupi d’Abruzzo, con la contrada Montemarcone di Atessa fulcro dell’evento targato Corrilabruzzo UISP in programma sabato 23 maggio.

A piazza Ignazio Silone, il programma si aprirà alle 15:30 con le gare ragazzi (distanze dagli 80 ai 1500 metri), seguite alle 17:30 dalla gara competitiva da 9,9 chilometri intitolata Trofeo “Ivana Lannutti”; a seguire, alle 17:40 circa, la passeggiata non competitiva di 4 chilometri. Le premiazioni cominceranno alle 16:30 per i più giovani e proseguiranno alle 18:30 per la competitiva.

Il montepremi prevede il Trofeo Ivana Lannutti ai vincitori assoluti della competitiva, mentre i primi tre di ogni categoria e i primi cinque gruppi riceveranno premi in natura. Per tutti gli iscritti delle due distanze maggiori è garantito un pacco gara con pasta e vino. Per i partecipanti alla non competitiva, ci saranno premi a estrazione con sorpresa finale, mentre tutti i bambini riceveranno una medaglia e coppe per i primi tre di categoria.

Le iscrizioni si sono chiuse per la competitiva, mentre per la non competitiva e le gare giovanili ci si potrà ancora iscrivere direttamente sul posto il giorno della gara, dalle 14:00 fino a un’ora prima del via, con quote di 10 euro per la competitiva, 5 euro per la passeggiata e una tariffa ridotta a 3 euro per i ragazzi.

Un evento speciale (in ricordo anche di Duilio Fornarola) e inclusivo per tutte le età che rinnova la grande tradizione organizzativa della Proloco Val di Sangro Atessa APS (presieduta da Marisa De Francesco) con la solerte collaborazione del sodalizio atessano de I Lupi d’Abruzzo (del presidente Massimo Petronio), che promette come sempre spettacolo e tante belle sorprese.