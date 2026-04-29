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'Futsal in Progress', torna in Abruzzo il grande torneo giovanile

Appuntamento dal 30 aprile al 3 maggio

Sport
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Dal 30 aprile al 3 maggio va in scena in  Abruzzo  la sesta edizione del  Futsal in Progress , uno dei principali tornei giovanili di calcio a 5 a livello nazionale .

Saranno quattro giorni intensi con  115 partite21 società partecipanti  e  47 squadre  coinvolte, per un evento che conferma il ruolo centrale del territorio abruzzese nello sviluppo del futsal italiano. Le categorie in gara, sia maschili che femminili, vanno dall'Under 9 all'Under 15. Le finali si disputeranno al PalaRoma di Montesilvano , impianto che in passato ha ospitato anche gare della nazionale italiana di calcio a 5. Oltre al PalaRoma, le partite si giocheranno in altri sei impianti: il PalaSenna (Montesilvano ), il PalaPiomba (Silvi Marina ), i palasport Di Nardo Di Maio e Pasquali (Atri ), il PalaCastagna (Città Sant'Angelo ) e, a Pescara , il Pala Giovanni Paolo II e il PalaRigopiano . L'edizione 2026 avrà anche una dimensione internazionale: tra i club iscritti è presente infatti una squadra straniera, gli inglesi del Bloomsbury Futsal .

«Il Futsal in Progress rappresenta una grande vetrina per il calcio a 5 giovanile – spiega  Alessandro Maurizi , organizzatore della manifestazione –. Il nostro obiettivo è unire competizione e lealtà sportiva. Per questo abbiamo introdotto una novità importante ovvero, in caso di pari punti nel girone, per passare il turno il primo aspetto preso in considerazione sarà proprio la classifica “fair play”. Nel complesso questa manifestazione è diventata, nel corso degli anni, una solida realtà della disciplina. Sono infatti tanti i giocatori che militano nel massimo campionato italiano di futsal che, quando più giovani, sono passati da queste parti». Il torneo è organizzato con il supporto degli sponsor  Commodore Industries  e  Officine dello Sport , e con il patrocinio dei Comuni di Atri, Silvi, Città Sant'Angelo e Montesilvano.

Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito. Una selezione di partite sarà trasmessa in diretta sui canali ufficiali  YouTube  e  Facebook  della manifestazione, mentre le finali saranno commentate da Marco Angelini , collaboratore Sky per la Serie A Futsal ed ex nazionale italiano.

L'organizzazione è curata con la supervisione dello Sporting Marconi e del Montesilvano Futsal Club .

Sito ufficiale:  https://montesilvanofutsalcup.com/ 
Instagram:  https://www.instagram.com/futsalinprogress/ 
Facebook:  https://www.facebook.com/futsalinprogress

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