Eccellenza vinta, il Lanciano FC promosso in Serie D

Ci sono giorni che restano impressi nella memoria di una cittÃ . Non solo perchÃ© chiudono un campionato, ma perchÃ© aprono un capitolo nuovo, piÃ¹ grande, piÃ¹ ambizioso.

Il Lanciano FC guidato da mister Andrea Pierantoni torna in Serie D dopo 27 anni e lo fa con la soliditÃ di una squadra che ha saputo attraversare difficoltÃ , cambi di rotta e momenti complicati senza mai perdere la propria identitÃ .

Il 3-0 rifilato alla Fucense Trasacco in uno Stadio Guido Biondi vestito a festa rossonera Ã¨ la fotografia perfetta di un gruppo che ha imparato a giocare con maturitÃ . La partita si mette subito sui binari giusti: Verna rompe lâ€™equilibrio, Dâ€™Eramo raddoppia con la freddezza dei giorni importanti, Santirocco chiude il conto con la naturalezza di chi Ã¨ diventato un riferimento offensivo imprescindibile. Tre gol, tre firme diverse, unâ€™unica squdrra.

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Foto dalla pagina Facebook Lanciano FC