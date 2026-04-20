Campionato di Serie B2 al via per il Circolo Tennis Lanciano

Il Circolo Tennis Lanciano torna protagonista nei campionati a squadre della FITP partecipando al Campionato nazionale di Serie B2 maschile 2026, una competizione che rappresenta uno dei momenti piÃ¹ significativi dellâ€™attivitÃ agonistica a livello nazionale.

La Serie B2 â€“ si legge in una nota del sodalizio sportivo lancianese presieduto da Fabio Lombardi â€“ coinvolge 56 squadre, suddivise in otto gironi da sette con criteri di vicinioritÃ territoriale: una formula che valorizza la competitivitÃ e rende ogni giornata determinante. Al termine della fase a gironi, le prime classificate ottengono la promozione diretta in Serie B1 nel 2027, mentre le seconde accedono a un tabellone che assegna ulteriori posti per il salto di categoria. Le terze mantengono il diritto alla partecipazione anche nella stagione successiva; le quarte e quinte affrontano un ulteriore tabellone per definire la permanenza, mentre seste e settime retrocedono nella divisione inferiore.

La partecipazione del CT Lanciano si inserisce in una storia sportiva di grande tradizione. Il Circolo ha vissuto stagioni importanti nei campionati nazionali, con cinque anni in B1, poi la promozione e la permanenza in A2 per altri cinque anni, quindi un nuovo ciclo di cinque stagioni in B1, concluso con lâ€™ultima annata che ha portato alla retrocessione in B2. Tra i ricordi piÃ¹ significativi resta lo spareggio disputato a Pavia, quando il CT Lanciano arrivÃ² a un passo dalla promozione nella massima serie, sfiorando un traguardo storico per il club e per lâ€™intero territorio.

Da sempre, un elemento distintivo del progetto sportivo del Circolo Ã¨ la valorizzazione del vivaio. Nei campionati nazionali, per anni Ã¨ stato previsto lâ€™obbligo di schierare due atleti cresciuti internamente, e il CT Lanciano ha trasformato quel vincolo in un punto di forza. Anche in B2, dove lâ€™obbligo scende a un solo atleta, la scelta del Circolo resta coerente: puntare su una rosa piÃ¹ giovane, con una presenza significativa di ragazzi cresciuti nel percorso tecnico del club, in linea con una politica di ringiovanimento e continuitÃ .

Il Circolo Tennis Lanciano torna protagonista nei campionati a squadre della FITP partecipando al Campionato nazionale di Serie B2 maschile 2026, una competizione che rappresenta uno dei momenti piÃ¹ significativi dellâ€™attivitÃ agonistica a livello nazionale. La Serie B2 â€“ si legge in una nota del sodalizio sportivo lancianese presieduto da Fabio Lombardi â€“ coinvolge 56 squadre, suddivise in otto gironi da sette con criteri di vicinioritÃ territoriale: una formula che valorizza la competitivitÃ e rende ogni giornata determinante. Al termine della fase a gironi, le prime classificate ottengono la promozione diretta in Serie B1 nel 2027, mentre le seconde accedono a un tabellone che assegna ulteriori posti per il salto di categoria. Le terze mantengono il diritto alla partecipazione anche nella stagione successiva; le quarte e quinte affrontano un ulteriore tabellone per definire la permanenza, mentre seste e settime retrocedono nella divisione inferiore. La partecipazione del CT Lanciano si inserisce in una storia sportiva di grande tradizione. Il Circolo ha vissuto stagioni importanti nei campionati nazionali, con cinque anni in B1, poi la promozione e la permanenza in A2 per altri cinque anni, quindi un nuovo ciclo di cinque stagioni in B1, concluso con lâ€™ultima annata che ha portato alla retrocessione in B2. Tra i ricordi piÃ¹ significativi resta lo spareggio disputato a Pavia, quando il CT Lanciano arrivÃ² a un passo dalla promozione nella massima serie, sfiorando un traguardo storico per il club e per lâ€™intero territorio. Da sempre, un elemento distintivo del progetto sportivo del Circolo Ã¨ la valorizzazione del vivaio. Nei campionati nazionali, per anni Ã¨ stato previsto lâ€™obbligo di schierare due atleti cresciuti internamente, e il CT Lanciano ha trasformato quel vincolo in un punto di forza. Anche in B2, dove lâ€™obbligo scende a un solo atleta, la scelta del Circolo resta coerente: puntare su una rosa piÃ¹ giovane, con una presenza significativa di ragazzi cresciuti nel percorso tecnico del club, in linea con una politica di ringiovanimento e continuitÃ .