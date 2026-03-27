Scuola Volley 2026, vincono i ragazzi dell'Acciaiuoli - Einaudi

Nella mattinata di giovedì 26 marzo, con la giornata dedicata agli Istituti medi Superiori di Casoli, Lanciano ed Ortona, si è chiusa l’edizione 2026 di Scuola Volley, kermesse pallavolistica organizzata sotto il patrocinio del Comitato Regionale CSAIn Abruzzo, presieduto dalla dottoressa Noemi Tazzi.

Due i tornei in programma, entrambi giocati con la formula all’italiana con girone di sola andata, che si sono disputati in contemporanea sui campi del Pala Masciangelo, allestiti grazie alla preziosa collaborazione della Società Lanciano All Star Volley.

Tra gli “Allievi”, studenti e studentesse delle classi 1° - 2° - 3°, la vittoria è andata all’I.S. Acciaiuoli – Einaudi di Ortona, che ha dapprima vinto tutte le partite del girone di qualificazione, ed ha poi superato in finale i liceali del Vittorio Emanuele II di Lanciano.

Il terzo gradino del podio è stato appannaggio dell’I.S. Da Vinci – De Giorgio di Lanciano che, soltanto per differenza punti, ha avuto la meglio sui casolani dell’Algeri Marino.

Nel torneo riservato agli “Juniores”, ossia ragazzi e ragazze che frequentano le classi 4a e 5a, ancora una vittoria per all’I.S. Acciaiuoli – Einaudi di Ortona, che ha messo in fila l’I.S. Da Vinci – De Giorgio di Lanciano e l’Algeri Marino di Casoli.

Le professoresse Cristina Di Fabio e Katia Capuzzi, che hanno guidato dalla panchine le due compagini vincitrici, hanno fatto ruotare sul parquet: Alessandro Quadrini, Desireè D’Angelo, Letizia Bisignani, Angela De Palma, Ambra Di Pardo, Valentina Giuliani, Emanuele Campana, Francesco Coppa, Riccardo Spitilli, Federico Mancinelli, Laura Di Croce, Sofia Lanci, Simone Ucci, Mattia Di Marco, Luigi Del Borrello

Al termine delle gare in programma si è svolta la cerimonia di premiazione. L’ha aperta un breve indirizzo di saluto di Walter Di Gregorio che, per conto del Comitato Provinciale CSAIn di Chieti, ha curato tutti gli aspetti organizzativi di questa manifestazione che si appresta a celebrare i 30 anni di vita.

“Sono particolarmente contento di questa giornata.” Ha esordito rivolto agli atleti raccolti sugli spalti. “Ho visto giocare tante ragazzi e tanti ragazzi che non praticano abitualmente la pallavolo e per il nostro Ente di Promozione questo è un vero successo. Un sentito ringraziamento va agli arbitri ed ai vostri professori. E’ solo grazie al loro lavoro ed alla loro passione che riusciamo ad organizzare questo evento sportivo. Meritano un vostro caloroso applauso. Grazie, infine, agli amici del Lanciano All Stars Volley per averci messo a disposizione le attrezzature per poter giocare.”

Sono state quindi consegnate le coppe alle squadre presenti ed un gadget ad ogni ragazzo/ragazza. Riconoscimenti sono andati agli arbitri Antonino Matteo, Carlo Olivieri e Francesca Berritta, nonchè a tutti i Docenti cha hanno accompagnato le squadre.

Ora occhi puntati sui tornei di Calcio a 8, che CSAIn Chieti organizzerà nel mese di maggio sia a Vasto che a Lanciano.