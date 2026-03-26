CUS Ud’A Chieti-Pescara rinasce, nuova governance

Alla guida del Centro Universitario Sportivo è stato nominato il presidente Claudio Barjami (nella foto), affiancato dai vicepresidenti Francesco De Flaviis e Basher Amuri, il tesoriere Giada Di Muzio ed il consigliere Marco Di Francesco. Una squadra dirigente giovane che nasce con l’obiettivo di rilanciare lo sport universitario all’interno dell’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara e rafforzare il legame tra ateneo, studenti e territorio.

Il nuovo CUS si presenta subito ai blocchi di partenza per le fasi preliminari dei Campionati Nazionali Universitari primaverili, con l’iscrizione delle squadre di pallacanestro, calcio a 5, calcio a 11, pallavolo maschile e pallavolo femminile. Le fasi finali si svolgeranno dal 22 al 31 Maggio 2026, organizzati dal CUS Piemonte Orientale. L’obiettivo sarà quello di riportare stabilmente l’ateneo tra i protagonisti dello sport universitario nazionale.

I primi segnali della ripartenza sono arrivati immediatamente sul campo. All’esordio nei Campionati Universitari Nazionali il CUS Ud’A Chieti-Pescara ha ottenuto quattro importanti vittorie: nel calcio a 5 contro il CUS Napoli, nel basket maschile contro il CUS Camerino, nella pallavolo maschile contro il CUS Molise e nella pallavolo femminile contro il CUS Cassino.

Parallelamente alla partecipazione ai CNU, hanno già preso il via le prime iniziative sportive sul territorio, con tornei organizzati tra Chieti e Pescara, che vedranno gli studenti-atleti protagonisti in discipline come calcio a 8 (CUS Cup), pallavolo mista e basket maschile.

Come dichiarato dal presidente del CUS Ud’A Chieti-Pescara, Claudio Barjami: “il percorso di rilancio del CUS prosegue con determinazione, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente l’offerta di attività sportive e coinvolgere un numero sempre maggiore di studenti nella vita sportiva dell’ateneo. Crediamo che lo sport universitario rappresenti uno strumento fondamentale di aggregazione, crescita personale e condivisione dei valori positivi dello sport all’interno della comunità accademica”.