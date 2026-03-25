'Gioca con noi, facciamo squadra', al via il torneo interscolastico

Al via oggi la quarta edizione del torneo interscolastico di calcio femminile “Gioca con noi, facciamo squadra”, iniziativa ormai strutturale nella programmazione del calcio giovanile femminile abruzzese, promossa dalla LND Abruzzo in collaborazione con il Settore Giovanile e Scolastico, l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo e con il coinvolgimento del Coni.

I numeri del 2026 confermano la crescita costante del progetto: saranno 54 le scuole partecipanti e circa 650 le ragazze coinvolte, per le categorie cadette e allieve, a testimonianza di un interesse sempre maggiore da parte degli istituti scolastici e di una sensibilità in continuo aumento verso il calcio femminile come strumento sportivo, educativo, sociale e culturale.

Per l’edizione 2026 sono state introdotte due importanti novità. Da un lato, l’ampliamento della platea delle studentesse coinvolte: oltre alle scuole secondarie di primo grado e al biennio delle secondarie di secondo grado, parteciperanno anche le ragazze del terzo anno delle superiori, così da rafforzare ulteriormente il percorso di continuità educativa. Dall’altro lato è stata prevista una sezione specifica dedicata alle classi quarte e quinte della scuola primaria, che prenderanno parte, in questa prima edizione, alle sole fasi provinciali, con un format pensato per favorire partecipazione, inclusione e crescita.

Il progetto vedrà le ragazze impegnate sia sul campo sia in un’attività didattica. La componente sportiva sarà articolata, come nelle precedenti edizioni, in fasi provinciali e fase finale regionale. Nella componente didattica, invece, le scuole secondarie di primo e secondo grado realizzeranno, sotto la supervisione dei docenti, un TikTok dedicato ai temi della prevenzione, con particolare attenzione al benessere psicologico, all’autostima e al rapporto sano con il proprio corpo, compresa la tematica della violenza di genere.

Le bambine della scuola primaria parteciperanno invece a un concorso di disegno “Un pallone, mille colori. Storie di calcio femminile”, pensato per promuovere una riflessione sul valore dello sport al femminile.

La combinazione del lavoro sportivo e di quello didattico contribuirà alla definizione della classifica finale e al passaggio di turno fino alla Finale regionale, in programma nel mese di maggio.

La giornata conclusiva sarà dedicata non solo all’assegnazione del titolo regionale del torneo “Gioca con noi, facciamo squadra”, ma anche al tradizionale momento di approfondimento culturale. Il convegno annuale “Il calcio femminile, per noi una questione di cultura” sarà infatti declinato quest’anno sul tema della prevenzione, confermando l’attenzione del progetto verso il benessere complessivo delle giovani partecipanti.

Di seguito il calendario delle fasi provinciali

· 25 marzo – L’Aquila (Campi “Paris” e “Baruffa”, Celano)

· 9 aprile – Teramo (Stadio Bonolis)

· 15 aprile – Chieti (Campo Celdit)

· 16 aprile – Pescara (Campo “R. Febo” ex Gesuiti)