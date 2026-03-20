Il ciclismo abruzzese piange la scomparsa di Giuseppe "Peppino" Scurti, ex corridore e tecnico regionale

Si è spento Giuseppe Scurti, una delle tante colonne portanti del ciclismo abruzzese. Nato a Pescara nel 1945, è stato prima corridore di grande valore e poi tecnico al servizio del movimento regionale.

Tra il 1961 e il 1968, collezionò 92 vittorie nella categoria dilettanti, numeri che gli spalancarono le porte del professionismo con il contratto firmato per la Costa Azzurra. Ma il destino gli voltò le spalle il 12 maggio 1968, quando un gravissimo incidente, in una corsa disputata in Toscana, gli impedì di esordire nella massima categoria e quella promettente carriera si interruppe bruscamente.

Da quel momento, Scurti mise la sua esperienza al servizio dei giovani. Per oltre quarant’anni ha fatto parte dell’organizzazione del Trofeo Matteotti, la corsa che aveva segnato la sua carriera. Ha ricoperto il ruolo di tecnico/selezionatore in seno al Comitato Regionale FCI Abruzzo per appuntamenti di prestigio come il Giro della Lunigiana e il Campionato Italiano juniores, seguendo da vicino la crescita di tanti atleti.

Nel 1994 creò “La Stalla”, un vero e proprio museo del ciclismo ricavato in uno spazio adiacente la sua abitazione a Pescara Colli. Al suo interno trovava spazio una prestigiosa esposizione di maglie, trofei, bici, cimeli e ricordi indelebili di campioni abruzzesi e non solo. Un luogo speciale che divenne ritrovo abituale per tantissimi atleti in attività e non: Ciccone, Cataldo, i fratelli Masciarelli, Taccone, La Cioppa, Marcelli, Di Toro, solo per citarne alcuni.

Lascia un vuoto nell’ambiente ciclistico abruzzese e in quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di condividere la sua spontanea semplicità. Sempre attento alle esigenze dei ragazzi, alla loro crescita sportiva e soprattutto umana, Peppino ha dedicato un’intera vita al ciclismo.

“Grazie di tutto quello che hai fatto, ‘Peppì’”, si legge in una nota del Comitato Regionale FCI Abruzzo che porge alla moglie Gabriella, alla figlia Anita e alla nipote Natalia le più sentite condoglianze.

La camera ardente è allestita all’obitorio dell’Ospedale Civile di Pescara. I funerali si svolgeranno venerdì 20 marzo, alle 15:30 nella Basilica della Madonna dei Sette Dolori.