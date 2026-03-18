Folgore Delfino Curi Pescara-Lanciano FC, la sfida al San Marco

Si giocherÃ regolarmente al Campo San Marco di Pescara, domenica prossima, la partita Folgore Delfino Curi-Lanciano FC. La decisione definitiva Ã¨ stata presa in seguito al parere negativo espresso dalla Questura di Chieti sulla eventuale disputa della sfida sul campo neutro di Ortona.
Lâ€™incontro verrÃ pertanto disputato nellâ€™impianto pescarese che tradizionalmente ospita le gare casalinghe della formazione di Eccellenza biancazzurra. A tal proposito, in seguito al tavolo tecnico tenutosi nel pomeriggio di martedÃ¬, Ã¨ stato stabilito che, a disposizione dei supporter rossoneri frentani, sono stati messi a disposizione 500 biglietti per assistere al match in programma domenica 22 marzo, con fischio dâ€™inizio alle ore 15.
Il costo del singolo tagliando Ã¨ di 10 euro, e la prevendita degli stessi biglietti ospiti sarÃ gestita dalla societÃ del Lanciano FC. I biglietti per il settore ospiti non potranno pertanto essere acquistati al campo San Marco nel giorno della partita.
La societÃ della Folgore Delfino Curi desidera comunque ringraziare la societÃ dellâ€™Ortona Calcio per la disponibilitÃ a concedere la propria struttura.