Trofeo San Nicola, secondo capitolo da incorniciare a Pollutri

Ãˆ stata unâ€™altra edizione da raccontare in positivo quella del Trofeo San Nicola, andata in scena a Pollutri lâ€™8 marzo scorso con la regia dello Slow Bike & Hiking Team, che ha profuso importanti energie per la buona riuscita di questo cross organizzato sotto lâ€™egida della UISP Abruzzo e Molise.

La manifestazione si Ã¨ rivelata un autentico successo, accogliendo oltre novanta partecipanti che si sono misurati su un tracciato di otto chilometri da ripetere per tre volte tra il centro cittadino e le colline circostanti. Accanto agli agonisti della gara classica, una rappresentanza di atleti in sella a bici a pedalata assistita ha affrontato le medesime fatiche senza lâ€™assillo del tempo massimo.

La sfida per la vittoria assoluta Ã¨ stata avvincente e si Ã¨ risolta per una manciata di secondi a favore di Domenico Campini (Extreme Racing Team), che Ã¨ riuscito a precedere Giampietro Cinosi (Pro Life Racing Team). Alle loro spalle si sono piazzati Alessio Di Santo (Extreme Racing Team), Claudio Rapacchiani (Team Eventi Ciclismo) e Luca Delle Donne (Vastese Inn Bike). In ambito femminile ha brillato Ana Maria Risca, portacolori de Ladri di Medaglie e unica donna al via.

Oltre ai successi individuali, la giornata ha celebrato lo spirito di squadra con le premiazioni per le societÃ piÃ¹ numerose: la Pro Life Racing Team ha primeggiato nellâ€™ambito della gara cross country, mentre lâ€™Abruzzo Inbike si Ã¨ distinta per il gruppo con il maggior numero di presenze tra le e-bike.

Un altro dettaglio che non Ã¨ stato trascurato dagli organizzatori Ã¨ stato il gradito pasta party curato dalla Pro Loco Pollutri APS e dallo chef locale Dino Cieri: un momento conviviale che ha coinvolto lâ€™intera comunitÃ locale.

Un successo da archiviare che premia gli sforzi compiuti dagli organizzatori e dagli sponsor del territorio, senza i quali non si riuscirebbe a mettere in piedi una manifestazione del genere, ricevendo il plauso dellâ€™amministrazione comunale di Pollutri, capitanata dal sindaco Luigi Gizzarelli.

Foto credit Ciccio Stizza

