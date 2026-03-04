Nona edizione da record per il Trofeo Bistrot 69 a Casalbordino

Si Ã¨ chiusa con grande partecipazione la nona edizione del Trofeo Bistrot 69, andata in scena a Casalbordino Lido. Un appuntamento fedele alla tradizione, una vera classica di inizio stagione della mountain bike targata UISP con il suo circuito di riferimento denominato I Sentieri dâ€™Abruzzo.

Notevole lo sforzo organizzativo profuso dalla Polisportiva Casalbike e ripagato dalla presenza di circa 110 bikers sulla linea di partenza, intenti ad affrontare un percorso a circuito di 3 giri tra il lido di Casalbordino e le colline circostanti, per complessivi 36 chilometri e piÃ¹ di 600 metri di dislivello.

Ad imporsi nella classifica assoluta Ã¨ stato Andrea Di Renzo (HG Cycling Team) che ha chiuso con un esiguo margine sul secondo classificato Gianpietro Cinosi (Pro Life Racing Team). A completare il podio maschile Matteo D'Ercole (Non Solo Ciclismo).

Al femminile affermazione per Beatrice Sacchetti (Cycling Bro), dietro di lei Manuela De Iuliis (Zero Gravity), Ana Maria Risca (Ladri di Medaglie) e Mariangela Di Nucci (Carovilli Bike).

Tra le societÃ piÃ¹ numerose premiate la Pro Life Racing Team, la Extreme Racing Team e la Molise Cycling Team.

Alla manifestazione hanno assistito lâ€™assessore allo Sport di Casalbordino Umberto Dâ€™Agostino, la vicepresidente regionale UISP Incoronata Ronzitti e il consigliere regionale UISP Umberto Capozucco con la soddisfazione di tutto lo staff capitanato da Bruno Fantini che ha ringraziato gli sponsor Bistrot 69, Vini Fantini, Brake, Fabio Di Guglielmo Bike&Sport e IPro (abbigliamento personalizzato).

Credit fotografico Montenero Bike (partenza) e Artica Studio/Riccardo Berardi (atleti sul percorso)