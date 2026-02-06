Scherma Abruzzo, la riflessione del delegato De Bartolomeo: "Il nostro movimento cresce"

Dopo aver preso parte, in qualitÃ di capo delegazione per l'Abruzzo, ai Campionati Mondiali Under 15 e Under 17 di Lubiana, in Slovenia, da cui l'Italia Ã¨ tornata con ben 24 medaglie, il delegato regionale per la Federazione Italiana Scherma, Vincenzo De Bartolomeo, condivide una riflessione sul momento del movimento schermistico abruzzese.



"L'auspicio Ã¨ quello di vedere quanto prima un nostro atleta a questi livelli ed anche, perchÃ© no, organizzare un Campionato del Mediterraneo in Abruzzo e riuscire a realizzare una collaborazione tra le nostre societÃ con quelle delle altre federazioni, in particolare con quelle che si affacciano sull'Adriatico".



Sono numerosi gli atleti e le atlete delle nostre quattro province che impugnano una delle tre armi e scendono in pedana, motivo d'orgoglio per una terra che, soprattutto negli ultimi anni, ha saputo dare slancio a uno sport che in Italia Ã¨ amato da nord a sud. L'Abruzzo non fa eccezione e siamo certi che, nelle prossime gare nazionali, i nostri schermitori sapranno farsi valere".