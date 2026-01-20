Un'autentica festa dello sport, impreziosita da un record nazionale: successo per il 3Â° Meeting di Nuoto "CittÃ  di Lanciano"

Un'autentica festa dello sport, capace di coniugare agonismo, spettacolo, inclusione ed emozioni, impreziosita anche da un primato nazionale, ha caratterizzato il 3Â° Meeting Nazionale di Nuoto "CittÃ di Lanciano", andato in scena nel weekend del 16, 17 e 18 gennaio nelle piscine del Lanciano Sport Center, che ha organizzato l'evento.

Sono stati circa 400 gli atleti in gara, dai 12 ai 29 anni, in rappresentanza di 23 societÃ sportive provenienti da mezza Italia, che si sono affrontati nelle principali specialitÃ del nuoto â€“ stile libero, dorso, rana, farfalla e misti â€“ davanti a un pubblico numeroso e partecipe, trasformando l'impianto sportivo in un autentico luogo di socializzazione e intrattenimento.

A caratterizzare la kermesse Ã¨ stato il record nazionale nei 50 metri farfalla (categoria S6) firmato dall'azzurro Luca Da Prato, che ha fermato il cronometro su 32"37, migliorando il proprio precedente primato italiano di 32"62 stabilito a novembre 2025 a Fabriano. Un risultato di assoluto rilievo che arriva dopo l'argento e il record nazionale conquistati ai Mondiali di Lima (PerÃ¹) nell'ottobre 2025, confermando l'eccellente momento di forma dell'atleta.

Il meeting ha visto anche la presenza di altri protagonisti del nuoto azzurro, garantendo uno spettacolo tecnico di alto livello. Entusiasmo per Silvia Di Pietro, capitano della Nazionale italiana, vincitrice della sfida femminile in stile "australiano", e per Lorenzo Zazzeri, capitano azzurro, presente a Lanciano in occasione del convegno sullo sport del 16 gennaio, che ha ufficialmente aperto la manifestazione.

Ai blocchi di partenza anche altri nomi di spicco del nuoto italiano, tra cui Costanza Cocconcelli, Filippo Megli e Giovanni Guatti, che hanno contribuito ad alzare il livello competitivo.

Per il settore paralimpico, riflettori puntati anche sulla plurimedagliata Ilenia Colanero.

Classifica societÃ â€“ Top 10

1 H2O Sport CSD â€“ 613 punti

2 Olimpica Salentina ASD â€“ 550,5 punti

3 SDS â€“ 377,5 punti

4 S.G.T. Sport SSD â€“ 337,5 punti

5 Pinguino Nuoto Avezzano â€“ 271,5 punti

6 Juventus Nuoto â€“ Roma â€“ 161 punti

7 Lanciano Sport Center SSD â€“ 126 punti

8 Lasalle Italia Sport SSD â€“ 76 punti

9 Centro Nuoto Cepagatti â€“ 59 punti

10 Universo SSD â€“ 48 punti

A fare da prologo alle competizioni in vasca Ã¨ stato il convegno "Lo sport: valori, allenamento, salute", ospitato il 16 gennaio in un Teatro Comunale "Fedele Fenaroli" completamente pieno. Un incontro che ha unito pubblico, istituzioni e protagonisti dello sport italiano in un racconto che Ã¨ andato oltre il risultato agonistico, mettendo al centro i valori educativi e sociali. Durante la tavola rotonda si Ã¨ parlato di sacrificio, di talento e della preparazione, in cui nulla viene lasciato al caso, ma ogni momento studiato

nei particolari.Raccontati anche aneddoti e curiositÃ : dalle scaramanzie di Gianmarco Tamberi alla determinazione di Marcell Jacobs, esempi di come dietro ogni medaglia ci siano prima di tutto percorsi umani. Molto applaudita la presenza di Zazzeri e Di Pietro, che al termine dell'incontro si sono concessi a selfie e autografi con i piÃ¹ piccoli. Sul palco si sono alternati rappresentanti del mondo politico, federale e tecnico.