Sfuma il sogno pool promozione per la Tenaglia Abruzzo Altino Volley

La Tenaglia Abruzzo Altino Volley vede svanire il sogno pool promozione, la CDA Talmassons si impone in tre periodi riscattando le recenti sconfitte patite in campionato.

Sono ben tre le atlete in doppia cifra per le ospiti, determinanti per la vittoria finale nella partita di scena al PalaBCC di Vasto. Bakodimou realizza 15 punti, Frosini 13 e Rossetto 10, oltre ai 13 di coppia delle centrali Gannar e Barbazeni. Per la Tenaglia la top scorer è Alice Trampus con 11 punti, alla quale fa eco Ndoye con 10. Siakretava chiude con 8 punti, capitan Sassolini con 5. Tesi aiuta il gruppo con la consueta grinta e lucidità. Ora il campionato si ferma per due settimane e riprenderà nel weekend di fine gennaio.

Dalila Marchesini inaugura l’incontro con un muro, replica prontamente Rossetto. Siakretava entra a referto con due punti per il 4-1, Trampus insiste firmando il 5-2. Molinaro tiene in scia le sue col muro del -2, Frosini impatta sul 5-5. Rossetto e Gannar portano in vantaggio le friulane (7-8), sempre Rossetto porta in doppia cifra la CDA. Scola illumina la sette di Gannar, Talmassons tenta la fuga sull’8–12 che obbliga coach Ingratta al timeout. Siakretava va lunga in pipe e consegna il +6 alle ospiti, Monaco mette in rete il servizio del 9-15. Ndoye in parallela chiude uno scambio lungo, ma Passaro vanifica col servizio successivo. Bakodimou alza il muro su Marchesini, massimo vantaggio CDA sul 10-18. Siakretava prova a dare linfa alla metà campo rossoblu, ma Frosini firma il 12-20 che sa di sentenza. Trampus e l’ace di Siakretava accorciano il gap, Rossetto in pallonetto realizza il 14-21. Monaco passa con la b, Bakodimou in diagonale porta la CDA sul 16-23. Murmann prima trova il tocco del muro a favore, poi subisce la stampata di Barbazeni che chiude il set sul 19-25.

Gannar e Bakodimou riprendono le ostilità. Talmassons poi concede un paio di errori in attacco e Altino si porta sul 3-2. Frosini si rifà in attacco e a muro, Ndoye mantiene le distanze sul -2. Barbazeni vanifica l’attacco vincente di Rossetto, Trampus accorcia sul 9-10. Frosini in pipe porta la CDA sul 10-12, Gannar realizza l’ace del +3. La diagonale di Ndoye vale il 12-13, poi l’errore in ricezione di Rossetto porta alla parità. Bakodimou da posto 4 rimedia all’errore di Barbazeni, Siakretava alza il muro su Frosini per il vantaggio Tenaglia. L’opposta ospite si rifà piegando la difesa di Passaro, sul 15-17 coach Ingratta fa il punto con le sue. Gannar va a segno dai nove metri, Siakretava sfrutta il muro per il 17-19. Rossetto riporta le distanze a +3 da posto 4, poi ferma Monaco a muro per il 17-21. Bakodimou chiude positivamente un rigore, Ndoye va fuori misura in attacco e consegna a Talmassons il 19-25 dello 0-2.

Scola e Bakodimou (un errore e un punto) avviano il terzo periodo. Polesello e Trampus mantengono in scia le frentane sul 5-6. Altino pareggia grazie all’attacco di capitan Sassolini, Monaco in fast risponde a Gannar, 8-9. L’errore di Bakodimou offre il vantaggio alle chietine, la stessa attaccante però rimedia da posto 4. La Tenaglia gioca con grinta e determinazione, con Melissa Tesi lucida e puntuale a consentire contrattacchi alle compagne. Due punti di Sassolini portano al 12-12, lo stesso capitano però viene pizzicato in ricezione dalle ospiti che concretizzano il 13-15. Il punteggio non subisce strappi, Bakodimou e Trampus si scambiano errori vicendevoli, poi Cusma col servizio regala il 19-28 alla Tenaglia. Frosini in diagonale riporta avanti la CDA, coach Ingratta mette le mani a T sul 19-20. Barbazeni a muro su Ndoye realizza il 20-22, la stessa campionessa del mondo under 21 si fa perdonare con la parallela del 22-22. Trampus esagera da posto 4 e la CDA può contare su due match points. Ndoye annulla il primo con forza, Aurora Rossetto abbassa il sipario sull’incontro con la diagonale del 23-25.

LE VOCI DEL POST PARTITA

Aniello Papa, presidente Tenaglia Abruzzo Altino Volley. “C’è rammarico per non aver ottenuto l’accesso alla pool promozione, tuttavia sapevamo che Talmassons fosse una squadra forte. Personalmente sono contento della prestazione della squadra. Purtroppo in queste partite emerge lo spessore della squadra avversaria che nel momento decisivo ha sbagliato poco rispetto a noi. Diciamo però che ce la siamo giocate a viso aperto, senza paura e questo è importante. Se la cattiveria, la determinazione viste in campo oggi fossero state tirate fuori in qualche altra partita, sarebbe finita diversamente. Assolutamente recriminare non serve perché comunque abbiamo fatto un ottimo campionato, diciamo che l’obiettivo nostro è la salvezza. Adesso partiamo a conti fatti se non erro come primi in classifica nella pool salvezza quindi ripartiremo e ci giocheremo questa permanenza in Serie A che per noi è importantissima”.

Fabio Parazzoli, head coach CDA Talmassons. “Voglio fare innanzitutto i complimenti alla squadra di casa, il lavoro del coach secondo me in questo anno è stato importante, tutte ragazze molto promettenti e che ci hanno dato molto filo da torcere. Ci aspettavamo una squadra che si giocava una finale e l’hanno dimostrato in campo, non mollando veramente mai neanche all’ultimo set, quindi rinnovo i complimenti e sono molto contento anche della prestazione della squadra. Oggi iniziava il nostro percorso per la pool promozione perché i punti che avremmo fatto qua erano punti importanti che ci saremmo portati avanti nella pool e quindi per noi era importante fare bene. Ora comincia un nuovo campionato, vogliamo fare bene ma per farlo bisogna vincere una partita alla volta. Adesso arriva il momento più importante, è un percorso, non è una gara da dentro fuori e quindi avremo adesso un periodo di riposo per poter recuperare sia le energie e organizzare al meglio il lavoro per questo rush finale”.

TABELLINO

TENAGLIA ABRUZZO ALTINO VOLLEY – CDA VOLLEY TALMASSONS FVG 0-3 (19-25 19-25 23-25)

TENAGLIA ABRUZZO ALTINO VOLLEY: Monaco 3, Passaro 2, Ndoye 10, Marchesini 1, Siakretava 8, Trampus 11, Tesi (L), Sassolini 5, Polesello 2, Murmann 1, Bagnoli, Fini (L), Farelli. Allenatore Ingratta

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Rossetto 10, Gannar 6, Scola 1, Bakodimou 15, Molinaro 3, Frosini 13, Mistretta (L), Barbazeni 7, Feruglio, Cassan (L), Cusma, Lotti, Viola. Allenatore Parazzoli

Arbitri: Bolici, Candeloro. Note – Durata set: 24′, 27′, 30′; Totale: 81′. MVP: Bakodimou