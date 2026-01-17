Lanciano ospiterà il Campionato Assoluto Nazionale di nuoto paralimpico

Sarà Lanciano, con le piscine del Lanciano Sport Center, ad ospitare, il prossimo novembre, il Campionato Nazionale Assoluto di Nuoto Paralimpico, uno degli appuntamenti più importanti del calendario sportivo italiano. L’evento è stato presentato ufficialmente questa mattina nel corso di una conferenza stampa che ha sancito il ruolo della città frentana come epicentro delle attività natatorie.

All’incontro hanno partecipato Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo; Franco Riccobello, presidente della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico (FINP); Filippo Paolini, sindaco di Lanciano, e Franco D’Intino, presidente del Lanciano Sport Center. A moderare la conferenza stampa è stato Daniele Barone, giornalista di Sky Sport.

“Noi crediamo fortemente nello sport, nel suo duplice valore – ha esordito il presidente Marsilio –. Da un lato è un grande veicolo di promozione e di marketing territoriale, un’occasione per far convergere atleti e appassionati in una città bella come Lanciano, tutta da scoprire. Dall’altro lato lo sport è uno strumento fondamentale di integrazione e di promozione sociale, culturale e formativa, soprattutto per i giovani e giovanissimi”. Marsilio ha poi sottolineato come la pratica sportiva rappresenti “un momento essenziale per la crescita, ispirata ai valori della lealtà, della competizione corretta, del rispetto delle regole, della cura del proprio corpo, della corretta alimentazione e del benessere”.

Il presidente della Regione ha infine ringraziato la Federazione Italiana Nuoto Paralimpico e gli organizzatori, definendo la FINP “una Federazione che dimostra ancora una volta di essere all’altezza della propria missione: promuovere uno sport senza barriere e senza confini, di grande valore sociale e morale, capace di favorire l’integrazione delle persone con disabilità”.

Numeri e risultati che confermano l’eccellenza del movimento paralimpico italiano sono stati ricordati da Franco Riccobello. “L’Italia del nuoto paralimpico è campione del mondo – ha spiegato –. Agli ultimi Mondiali di Singapore siamo stati la Nazionale più premiata, con 47 medaglie complessive, di cui 18 d’oro. E’ la quarta volta che ci affermiamo sullo scenario mondiale, rendendo la nostra Federazione una delle più premiate in Italia e a livello internazionale”.

Riccobello ha poi evidenziato l’importanza di riportare il Campionato nazionale assoluto in Abruzzo, dopo l’esperienza di Pescara nel 2016: “Manchiamo qui da 10 anni – ha affermato -. Crediamo molto nel territorio e nella capacità dello sport di farlo crescere. A Lanciano arriveranno circa 200 atleti, in rappresentanza di oltre 70 società: un’occasione per crescere insieme e per ribadire che tutti devono avere la possibilità di fare attività sportiva”. Ha aggiunto: “Il Campionato rappresenta anche un messaggio forte per le famiglie e per i più giovani. Vogliamo favorire una sempre maggiore partecipazione di giovanissimi atleti con disabilità, dimostrando che lo sport non è precluso a nessuno”.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Lanciano, Filippo Paolini, che ha parlato di “un risultato importante per la città, che si prepara ad accogliere un evento di rilievo nazionale, capace di unire sport, inclusione e promozione del territorio, in un appuntamento di crescita collettiva”.

“Siamo onorati di ospitare questa manifestazione – ha dichiarato Franco D’Intino, presidente del Lanciano Sport Center – e siamo già al lavoro per garantire un’organizzazione all’altezza di un evento che si annuncia di altissimo valore sportivo, sociale e morale”.

Il Campionato Nazionale Assoluto di Nuoto Paralimpico si svolgerà a Lanciano tra il 28 e il 29 novembre 2026.



