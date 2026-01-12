Prima vittoria del 2026 per la Tenaglia Abruzzo Altino Volley

Il ritorno a casa regala alla Tenaglia Abruzzo Altino Volley la prima vittoria del 2026.

A farne le spese, al PalaBCC di Vasto, Ã¨ la Trasporti Bressan Offanengo, che si arrende in quattro set dopo aver vinto il primo. La top scorer dellâ€™incontro Ã¨ Viktoryia Siakretava, autrice di 23 punti (48%). In doppia cifra per le padrone di casa anche Adji Ndoye e Dalila Marchesini, con 11 punti a testa. Sette punti ciascuno per Maia Monaco (41% in attacco e due muri) e Alice Trampus. Fondamentale lâ€™apporto in seconda linea di Tesi, Sassolini e Murmann, utile a consentire lâ€™ispirata regia di Viola Passaro, premiata MVP dellâ€™incontro. Per Offanengo, Nardelli chiude con 13 punti, le fa eco Sara Bellia con 12 e la coppia di centrali Caneva e Martinelli, autrici di 16 punti in due. Restano dunque vivi i sogni di gloria per la formazione chietina, che si giocherÃ lâ€™accesso alla Pool Promozione nellâ€™ultima gara della regular season, prevista per domenica prossima contro la CDA Talmassons. Offanengo invece farÃ visita a Altamura.

Capitan Sassolini mette in rete il primo servizio, rimedia Marchesini dal centro. Due punti di Caneva e il muro di Nardelli portano il punteggio sullâ€™1-4. Sassolini rimedia in attacco, Siakretava inizia a scaldare il braccio (5-8). Sassolini e Bellia si scambiano errori in battuta, Nardelli firma il mani out del 6-11. Zago mette in rete una diagonale (8-12), Murmann in parallela firma il -3. La stessa canadese sbaglia dai nove metri, poi il muro di Martinelli fissa il 10-16. Coach Ingratta inserisce Passaro, Ndoye e Trampus ma Offanengo non alza il piede dallâ€™acceleratore e spinge con Compagnin e Martinelli sullâ€™11-20 del timeout Ingratta. Marchesini prova a caricare le sue con due muri vincenti, Bellia in parallela realizza il 13-21. Caneva risponde al muro di Passaro per il 15-23, la doppia di Murmann consegna nove palle set alle ospiti. Il tocco di seconda di Giorgia Compagnin chiude il set sul 19-25.

Siakretava inaugura il secondo periodo, poi regala lâ€™1-2 alle neroverdi. Lâ€™opposto bielorusso accorcia sul 4-5 e poi impatta. Il primo tempo di Marchesini e lâ€™errore in attacco di Bellia rimettono avanti Altino sul 7-6. La stessa attaccante veneta si fa subito perdonare con lâ€™attacco successivo, Siakretava pareggia sul 9-9. Monaco in fast replica allâ€™attacco di Nardelli, la centrale bustocca firma anche il muro del 12-11. Zago va lunga da posto 2 (14-12), Nardelli trova il mani out del 15-14, sul +2 firmato Marchesini, coach Collina richiama le sue. Siakretava prosegue la marcia, ben innescata da Passaro, Bellia non trova il tocco del muro chietino e regala il 18-15. Offanengo ricuce grazie al servizio fuori misura di Marchesini e allâ€™invasione di Passaro, Monaco (5 col 42%) alza il muro del 19-17 e passa con la b del 20-18. Meoni vanifica lâ€™attacco precedente di Nardelli, la Tenaglia mette la freccia sul 23-19. Siakretava (8, 57%) fornisce in pipe cinque set points ad Altino, Nardelli e Caneva mettono pressione alle abruzzesi (24-23). Sara Bellia mette fuori la pipe del pareggio: 25-23, 1-1.

Nardelli riprende le ostilitÃ . Ndoye muove il tabellino per la Tenaglia, poi Zago, Caneva e Bellia fissano lâ€™1-5 del timeout Ingratta. Siakretava ricuce il gap sul 3-7 e sul 6-8, Trampus insiste sul 7-9. Bellia porta Offanengo in doppia cifra, poi esagera col servizio, 8-11. Lâ€™invasione di Marchesini e il muro di Compagnin portano al 10-14. Zago concede qualche errore (in attacco e al servizio), cosÃ¬ Altino si avvicina sul 14-15 del timeout Collina. Siakretava resta in scia (-1), Bellia piega la difesa di Ndoye per il 16-18. Martinelli rimedia al servizio errato di Bellia, Nardelli non supera il nastro da posto 4, 18-20. Adji Ndoye, prima in parallela poi in diagonale rimette in paritÃ il punteggio. Siakretava (7 col 37%) alza il muro su Nardelli del 22-21, poi spinge di forza il pallone del +2. Zago forza la diagonale regalando il 24-21alla Tenaglia, Adji Ndoye (4, 38%) porta Altino sul 2-1 con una diagonale da posto 2.

Ndoye riprende da dove ha lasciato, ovvero firmando due punti. Monaco e Siakretava provano a lanciare subito la Tenaglia sul 5-2. Ndoye insiste con la dolce pipe del 6-3, poi rimedia a una ricezione rivedibile con il punto del 7-5. Marchesini risponde allâ€™attacco di Nardelli con il muro del 9-6, Caneva accorcia col rigore del -1. Trampus riporta Altino a +3 e coach Collina mette le mani a T. Marchesini si prende il rigore del 12-9, Siakretava in parallela mette giÃ¹ il 13-10. Passaro spinge il colpo del +5, Martinelli a muro si riavvicina sul 15-13 e coach Ingratta richiama le sue. Monaco e Marchesini riportano avanti la Tenaglia sul 18-15, sullâ€™errore di Nardelli Ã¨ coach Collina a fare il punto con le neroverdi. Il timeout giova alle ospiti che si riavvicinano con Zago sul -1, poi Nardelli non trova il campo in parallela regalando il 21-18 alle frentane. Resmini mette in difficoltÃ la ricezione di casa, Siakretava sale in cattedra con la botta del 22-20. Alice Trampus trova il mani out del 23-21, Siakretava fa ombra sopra il nastro e consegna tre match points alla Tenaglia. Zago mette in rete il punto del 25-21 finale.

LE VOCI DEL POST PARTITA

Alice Trampus, schiacciatrice Tenaglia Abruzzo Altino Volley. â€œSapevamo che saremmo andate incontro ad una squadra molto ostica, il loro gioco Ã¨ pulito ed hanno diversi colpi, sapevamo che ci avrebbero messo in difficoltÃ , dalla nostra parte siamo state molto brave a gestire le situazioni difficili e ad imporre il nostro gioco. Abbiamo fatto un poâ€™ fatica nel primo set, ma una volta stabilizzati errori e particolari siamo riusciti a portare a casa la partita".

Giulia Resmini, schiacciatrice Trasporti Bressan Offanengo. â€œIl primo set siamo partite molto bene ed eravamo sempre punto a punto, siamo state brave sia nel muro-difesa che in attacco ma ci Ã¨ mancato quel qualcosina in piÃ¹ per portarci a casa anche gli altri set, abbiamo fatto quegli errori in piÃ¹ che non dovevamo commettere per poter vincere".

Foto di Matteo Lannutti



