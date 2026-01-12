Coni Chieti, riecco la 'Festa provinciale dello Sport'

Il mondo sportivo del territorio provinciale di Chieti si dÃ appuntamento venerdÃ¬ 16 gennaio, alle ore 17.00, nellâ€™Aula Magna della FacoltÃ di Lettere dellâ€™UniversitÃ â€˜dâ€™Annunzioâ€™ di Chieti, per celebrare atleti, tecnici, dirigenti e societÃ che hanno contribuito con passione e competenza alla crescita dello sport sul territorio.

La Festa provinciale dello Sport, organizzata dal Coni Chieti e dal delegato provinciale Massimiliano Milozzi, rappresenta un momento di riconoscimento e gratitudine verso chi ogni giorno costruisce sport, educazione e comunitÃ .

Durante la cerimonia saranno assegnati:

Stelle al Merito Sportivo

Palme al Merito Tecnico

Medaglie al Valore Atletico

Premi Speciali Coni Chieti

Premi delle Federazioni, DSA ed Enti di Promozione Sportiva

Unâ€™occasione per celebrare non solo i risultati, ma soprattutto il valore umano e sociale dello sport, presidio fondamentale di crescita e inclusione per tutta la provincia.