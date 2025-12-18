Coppa Italia, il sogno della Tenaglia Abruzzo Altino Volley si ferma ai quarti di finale

S’interrompe ai quarti di finale della competizione tricolore il sogno della Tenaglia Abruzzo Altino Volley di scena in Coppa Italia.

Una gara giocata con disciplina, cuore e orgoglio non basta al gruppo abruzzese, abile a rendere la vita difficile alla favorita CBL Costa Volpino, capolista del girone A di campionato, a sua volta ordinata e capace di rispondere colpo su colpo alle iniziative avversarie.

La top scorer dell’incontro è Lena Grosse Scharmann con 23 punti (46% in attacco, due muri e due aces), premiata MVP dell’incontro. Gran prova anche per Aurora Pistolesi, 17 punti a referto (37%) e tanta sostanza in seconda linea. In evidenza anche le centrali, Brandi e Pizzolato, autrici di sette punti a testa. Per quanto riguarda Altino, sono 13 i punti di Viktoryia Siakretava (41%) a cui fanno eco i 9 di Maia Monaco (46% con tre muri) e i 7 di Trampus (35%), ben illuminate dalla regia di Viola Passaro. Positivi gli ingressi di Polesello (5 col 75%) e Murmann (3 punti e un importante 71% di ricezione positiva). Altra partita incoraggiante per Melissa Tesi, precisa in difesa e riferimento in ricezione; Adji Ndoye firma 5 punti e chiude con un 72% in seconda linea.

Ora per la Tenaglia, giusto il tempo di rientrare in Abruzzo e sarà già tempo di pensare all’anticipo di campionato contro Fasano, in programma per sabato pomeriggio alle 18:30.

Le centrali Pizzolato e Marchesini inaugurano l’incontro. Pistolesi e Sassolini si scambiano errori al servizio (3-2), poi coach Ingratta vince il primo video check della serata. Dell’Orto ferma a muro Trampus (5-4), la stessa friulana non trova il mani out tanto cercato poi si riscatta con la diagonale del 6-6. Maia Monaco alza il muro su Brandi, Mangani impatta in pallonetto. Monaco replica in fast all’attacco di Grosse Scharmann, la tedesca bissa in pipe per il 10-8. Due punti di Adji Ndoye mantengono Altino in scia sull’11-11. Costa Volpino trova il massimo vantaggio del set (+3) con la piazzata di Grosse Scharmann, 14-11. La Tenaglia non molla l’osso e accorcia di nuovo con Trampus da posto 4 sul 16-15. Siakretava in battuta mette in difficoltà la ricezione orobica (17-17), Ndoye ben servita da Passaro realizza i mani out del -1 (19-18, 20-19). Sull’errore di Grosse Scharmann, coach Cominetti richiama le sue. Viktoryia Siakretava scalda il muro di casa e porta in vantaggio Altino, 20-22. Pizzolato rimette in parità il punteggio da posto 3, Grosse Scharmann riporta avanti le bianco rosa sul 23-22 del timeout Ingratta. L’opposto tedesco (9 punti nel set col 56%) sale in cattedra coi due punti che decidono il set sul 25-22.

Aurora Pistolesi in parallela riprende le ostilità. Trampus risponde con un mani in per l’1-2. Mangani e Siakretava si scambiano cortesie (4-4), ancora Alice Trampus va a segno col rigore del vantaggio. Viola Passaro firma il muro del 5-7, Dell’Orto mette in rete il servizio del 6-8 ospite. Ndoye concretizza il +3 Tenaglia, così coach Cominetti mette le mani a T. Siakretava sigla il 6-10, Pistolesi e Grosse Scharmann accorciano il gap sul 9-10. Brandi al centro replica al bel primo tempo di Marchesini, Grosse Scharmann firma due aces per il 14-12. Monaco e Trampus, caricate dalle difese di Tesi, tengono la Tenaglia a contatto sul 15-14. Grosse Scharmann in pipe firma il 17-14, coach Ingratta inserisce Murmann per Trampus. L’opposto di casa amplia il margine con il muro su Ndoye, inevitabile il timeout per coach Ingratta sul 20-15. Siakretava prova a tenere la scia di Costa Volpino, ma la solita Grosse Scharmann (già a quota 16 punti) insiste per il 22-17. Nel finale, c’è spazio anche per Anita Bagnoli in regia. Pizzolato firma l’ace del 24-17, Linda Mangani in diagonale realizza il 25-18 che vale il 2-0 CBL.

Coach Ingratta opta per Murmann e Polesello da inizio periodo. È proprio la centrale ex Marignano a riaprire le danze. Un attacco e un muro di Siakretava portano le ospiti sul 2-3. Un gran muro di Polesello e la diagonale di Siakretava fissano il 3-6. Grosse Scharmann (2 punti) e Margherita Brandi (3) rincorrono le chietine, il muro di Dell’Orto vale la pari sul 9-9. CBL prova a mettere la freccia con due punti firmati Grosse Scharmann (14-12), Polesello si impone a muro su Ortiz per il 14-14. L’errore al servizio di Siakretava ridà linfa alle orobiche, Monaco accorcia sul 18-17 poi Trampus fa ombra su Brandi per il punto della parità. Due diagonali di Aurora Pistolesi stuzzicano coach Ingratta per il timeout sul 20-18. Siakretava non trova la parallela vincente per centimetri, rimedia Trampus per il 22-20. Grosse Scharmann firma il mani out su Murmann che vale il 24-21, la stessa canadese mette fuori l’attacco del 25-21 per il 3-0 finale.

LA VOCE DEL POST PARTITA

Sebastian Azcoitia, assistente allenatore Tenaglia Abruzzo Altino Volley. “Abbiamo disputato una buona partita, rispetto a ciò che abbiamo preparato nello specifico. La squadra ha lavorato bene, l’obiettivo era essere aggressivi in tutti i fondamentali. Abbiamo provato a farlo, ma contro un avversario come Costa Volpino non è stato facile, non a caso è la prima in classifica del girone A”.

TABELLINO

C.B.L. COSTA VOLPINO – TENAGLIA ABRUZZO ALTINO VOLLEY 3-0 (25-22 25-18 25-21)

C.B.L. COSTA VOLPINO: Dell’Orto 3, Pistolesi 17, Pizzolato 7, Grosse Scharmann 23, Mangani 4, Brandi 7, Gamba (L), Martinez Ortiz. Non entrate: Dell’Amico, Fumagalli, Busetti (L), Favaretto, Giani. Allenatore Cominetti

TENAGLIA ABRUZZO ALTINO VOLLEY: Monaco 9, Passaro 1, Ndoye 5, Marchesini 2, Siakretava 13, Trampus 7, Tesi (L), Polesello 5, Murmann 3, Sassolini 1, Fini (L), Farelli, Bagnoli. Allenatore Ingratta.

Arbitri: Testa, Lorenzin. Note – Durata set: 26′, 23′, 26′; Totale: 75′. MVP: Grosse Scharmann

Foto: Silvia Colombo