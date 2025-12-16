Serata di sport, valori e riconoscimenti per celebrare gli 80 anni del CSI-Centro Sportivo Italiano di Chieti

Nella serata di lunedì 15 dicembre, all’Auditorium Le Crocelle, si è tenuta la Convention Straordinaria per celebrare gli 80 anni del Centro Sportivo Italiano di Chieti.

Un evento speciale, intitolato “Una strada per la vita”, che ha unito arte, impegno sociale e testimonianze di speranza.

La serata – si legge in una nota – si è aperta con il concerto dei giovani talenti della Music & Art International Academy di Chieti, diretti dal M° Giuliano Mazzoccante, e si è conclusa con la stessa emozionante armonia.

Momento centrale: la consegna del prestigioso Premio Nazionale CSI “Il Seminatore dell’Anno 2025”, che ha visto protagonisti eccellenti del territorio.

Tra i premiati, con grande orgoglio, il presidente del CONI Abruzzo, Prof. Antonello Passacantando, per il suo instancabile impegno nello sport, nella scuola e nel sociale. A conferirgli il riconoscimento è stato l’Arcivescovo della Diocesi di Chieti-Vasto, Mons. Bruno Forte, in un gesto carico di significato e gratitudine.

Altri riconoscimenti: “Impegno nel Volontariato” dott. Gabriele Malandra, Governatore Associazione “Misericordia Chieti”; “Impegno nel Sociale e nel sostegno ai giovani con disagio” dott.ssa M. Rosaria Di Bernardo, dott. Ermanno Di Bonaventura – Associazione “Ali d’Aquila Chieti”-

L’evento è stato organizzato come raccolta fondi a favore dell’Associazione Il Tratturo, testimoniando ancora una volta come lo sport possa essere strada di vita, inclusione e comunità.