La Tenaglia Abruzzo Altino Volley torna a sorridere superando Modena in quattro set

La Tenaglia Abruzzo Altino Volley ritrova la vittoria da tre punti tra le mura amiche del PalaBCC di Vasto.

A farne le spese, una determinata Volley Modena, che nulla ha regalato nel corso dell’incontro e ha reso la vita difficile alle frentane fino all’ultima palla.

La vittoria consente al gruppo di coach Matteo Ingratta di tornare al quinto posto in classifica, a distanza di tre punti da Imola.

Viktoryia Siakretava ritorna sui suoi standard: 27 punti a referto (40% in attacco) e titolo di MVP della partita. Chiudono in doppia cifra anche Marchesini (12), Polesello (10, 53%) e Ndoye (10). Gran lavoro in seconda linea per Melissa Tesi, impeccabile in ricezione (75% la positiva) e grintosa in difesa. Sponda Modena, Arianna Visentin è la top scorer di squadra con 22 punti (43%), le fa eco l’opposto Federica Nonnati con 21 punti. Gran prova per Marinucci al centro, 13 punti col 60%. Fusco realizza 11 punti. Per la Tenaglia ora lo sguardo volge al quarto di finale di coppa Italia, previsto per mercoledì sera in casa della CBL Costa Volpino. Modena invece accoglierà Altamura nel prossimo weekend di campionato.

Julia Murmann inaugura il match con due punti, Nonnati risponde in diagonale, 5-3. Marinucci accorcia con la fast del -2 ma esagera col servizio successivo, 8-5. Siakretava entra a referto con il punto del +4, poi risponde alla botta di Fusco per il 10-6. Coach Marone richiama le sue sul punteggio di 11-6. Fusco passa in attacco ma non supera il nastro in battuta, Visentin in diagonale realizza il 12-8 e poi ferma l’iniziativa di Bagnoli col muro del 13-10. Continua a incidere la fast di Marinucci, Fusco di potenza firma il 13-12 e coach Ingratta mette le mani a T. Marinucci alza anche il muro su Ndoye, impattando sul 13-13. Visentin e Marinucci portano Modena sul 13-15. Fusco prosegue la marcia con la parallela del 14-18, Siakretava prova a scuotere la sua metà campo. Ndoye a tutto braccio piega la difesa modenese (17-19), Trampus appena entrata mette fuori il rigore del 18-20 ospite. Marchesini rimedia col primo tempo del 19-21, Siakretava vanifica il palleggio punto di Murmann, 20-22. Polesello alza il muro ma Visentin passa ancora da posto 4 per il 21-23. Nonnati consegna tre palle set a Modena: Siakretava ne annulla due e Bagnoli s’impone a muro, Altino porta il periodo ai vantaggi. Federica Nonnati firma un attacco e un ace per il 24-26 Modena.

Viktoryia Siakretava riprende le ostilità. Sul 3-0 coach Marone richiama le sue. Marchesini mette giù il primo tempo del 4-1, Modena si riprende a piccoli passi con Nonnati e Marinucci, 5-5. Fusco porta avanti le ospiti in pipe, Bagnoli e Marchesini fanno ombra a muro ed è 9-8. La stessa centrale ex Cremona mette giù la sette che vale il +3, Visentin risponde a Ndoye: 12-10. Marchesini trova gloria anche dai nove metri (15-11), Polesello a muro e l’errore di Visentin danno respiro alla Tenaglia sul 17-13 del timeout Marone. Siakretava e di nuovo Polesello a muro spingono Altino sul 19-14. Nonnati accorcia sul 20-18 in pallonetto, Siakretava ripristina il +3. Fusco esagera col servizio, rimedia Visentin col mani fuori del 22-21. Coach Ingratta fa il punto con le sue con Modena a mettere pressione alle chietine sul 23-22. Siakretava scaraventa una parallela sontuosa per poi bissare in diagonale e pareggiare il conto, 25-22 e 1-1.

Marchesini e Fusco aprono il terzo parziale, Ndoye segna in diagonale (3-1). Visentin firma il mani out del 4-4. La due di Polesello vale il 6-4, la stessa centrale replica col primo tempo del 7-5. Ndoye prima va a punto poi mette fuori la parallela del 9-9. Nonnati in parallela tiene Modena a contatto sull’11-11. Le squadre si scambiano vicendevoli errori al servizio, poi Bagnoli si prende l’ennesima soddisfazione a muro, 17-15 e timeout chiamato da coach Marone. Altino prosegue la marcia con il primo tempo di Marchesini, 20-16. Siakretava garantisce cinque punti di margine (21-16, 22-17, 23-18). La Tenaglia si perde in attacco, Modena torna a crederci, almeno fino all’ennesima diagonale di Siakretava che fissa il 24-21. Adji Ndoye valica il muro emiliano e porta in vantaggio Altino sul 25-21.

L’errore di Fusco in diagonale da il via alla quarta frazione. Viktoryia Siakretava sale in cattedra con quattro punti consecutivi per il 5-2 del timeout ospite. La bielorussa trova gioia anche col servizio, Tesi si dimostra presente e solida in copertura, Murmann bacia la linea di fondo con la diagonale dell’8-4. Ndoye esagera in parallela e Modena resta a contatto sul 10-7. Nonnati replica a Siakretava, Murmann ben smarcata da Bagnoli mette giù il 14-12. Il primo tempo di Polesello riporta la Tenaglia a +3, Marinucci in fast tiene in scia Modena sul 18-15. Ndoye realizza una diagonale tutta forza e grinta (19-15), Fusco e Nonnati infilano un break di quattro punti e impattano sul 19-19. L’ace di Marchesini vale il 21-19 Tenaglia, Murmann in parallela rimette tre punti tra le squadre. In un amen Modena si riavvicina con l’ace di Sazzi (22-21), Siakretava in diagonale firma il 23-21. Murmann consegna tre palle match alla Tenaglia, Nonnati annulla la prima da posto 2, Visentin la seconda da posto 4. È Viktoryia Siakretava con una delle sue cannonate ad abbassare il sipario sulla partita, sul punteggio di 25-23.

LE VOCI DEL POST PARTITA

Aniello Papa, presidente Tenaglia Abruzzo Altino Volley. “È stata una partita complicata, difficile e la cosa importante era fare tre punti. Siamo stati bravi e ci godiamo questi 3 punti. Faccio i complimenti a Modena perché ha fatto una gran partita. Noi abbiamo sofferto in alcuni frangenti ma ne siamo usciti bene e devo fare i complimenti alle mie ragazze e a tutto lo staff. Andiamo avanti così, questo è il giusto atteggiamento”.

Biagio Marone, head coach Volley Modena. “È stata una partita giocata punto a punto, abbiamo tenuto bene il campo, abbiamo vinto un set, gli altri ce li siamo giocati, poi è venuta fuori la forza che ha questa squadra di punire nei momenti decisivi. Noi non siamo stati decisivi nei momenti top e questo comunque ha pagato. Sono contento della prestazione delle mie perché, dopo una partita non giocata benissimo mercoledì, ci tenevamo a fare bene, forse avremmo meritato anche un punto ma anche solo per l’umore delle ragazze perché stanno lavorando bene sotto tutti gli aspetti”.

TABELLINO

TENAGLIA ABRUZZO ALTINO VOLLEY – VOLLEY MODENA 3-1 (24-26 25-22 25-21 25-23)

TENAGLIA ABRUZZO ALTINO VOLLEY: Sassolini, Marchesini 12, Siakretava 27, Murmann 9, Polesello 10, Bagnoli 2, Tesi (L), Ndoye 10, Farelli, Passaro, Fini, Trampus. Non entrate: Monaco. Allenatore Ingratta.

VOLLEY MODENA: Lancellotti, Fusco 11, Credi, Nonnati 21, Visentin 22, Marinucci 13, Righi (L), Guzin 1, Sazzi 1, Gerosa 1, Dodi. Non entrate: Fiore, Zironi, Del Freo. Allenatore Marone. Arbitri: Pescatore, Binaglia. Note – Durata set: 31′, 30′, 28′, 32′; Totale: 121’. MVP: V. Siakretava (Tenaglia Abruzzo Altino Volley).

SERIE A2 TIGOTÀ GIRONE B – 13^ GIORNATA

Offanengo-Busto Arsizio 3-2, Altino-Modena 3-1, Imola-Talmassons 0-3, Fasano-Padova 3-2, Altamura-Brescia 2-3

CLASSIFICA

Talmassons 35, Brescia 28, Padova 28, Busto Arsizio 22, Altino 19, Imola 16, Fasano 15, Altamura 14, Offanengo 13, Modena 5

Foto di Matteo Lannutti