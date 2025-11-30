In luce 'Movida', vincitore della “Go to Barcolana – Sfida Adriatica”

Nella Sala Camplone della Camera di Commercio Chieti Pescara, si è svolta la cerimonia di premiazione dell’imbarcazione abruzzese “Movida”, guidata dall’armatore Ivo Petrelli, e del suo equipaggio, vincitori del Trofeo di Assonautica Italiana “Go to Barcolana – Sfida Adriatica”.

Alla presenza di rappresentanti istituzionali, del mondo sportivo e della comunità nautica locale, Assonautica Italiana e Assonautica Pescara Chieti hanno celebrato un successo che valorizza il ruolo dell’Abruzzo nel panorama velico nazionale.

“Go to Barcolana – Sfida Adriatica”, è un’iniziativa promossa da Assonautica Italiana e dal Circolo Velico di Barcola e Grignano, in collaborazione con il Circolo velico Ravennate, il porto turistico Marina Dorica, la Lega Navale di Manfredonia e il Circolo velico La Scuffia, con la collaborazione del porto turistico Marina di Pescara e delle Assonautiche di Ancona, Ravenna e Trieste.

Il team di “Movida” ha conquistato il trofeo primeggiando in tre delle quattro regate che, dal 14 settembre al 9 ottobre, hanno composto il circuito di avvicinamento alla Barcolana: la Pizzomunno Cup di Manfredonia, Velandiamo di Pescara, la Regata del Conero di Ancona e il Go to Barcolana di Ravenna.

Un percorso che ha unito sport, spirito di squadra e grande passione per il mare, fino alla tappa conclusiva di Trieste, in occasione della 57ª edizione della storica regata Barcolana, dove l’equipaggio abruzzese era già stato accolto con entusiasmo e premiato alla Camera di commercio Venezia Giulia Trieste Gorizia.

A premiare l’armatore Petrelli e il suo equipaggio sono stati il vicepresidente vicario di Assonautica Italiana e presidente di Assonautica Chieti Pescara, Francesco Di Filippo, il presidente nazionale della Fiv (Federazione Italiana Vela), Francesco Ettorre, il presidente del consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, il sindaco di Pescara, Carlo Masci e l’assessore pescarese allo sport, Patrizia Martelli. Questi ultimi hanno consegnato all’armatore una targa ricordo, mentre il presidente Sospiri ha annunciato che l’equipaggio sarà premiato presto anche dalla Regione Abruzzo, alla presenza del presidente della Regione Marco Marsilio.

«Go to Barcolana – Sfida Adriatica è un progetto che unisce competizione sportiva, cultura del mare e collaborazione tra realtà di tutto l’Adriatico e che coinvolge equipaggi che provengono da diverse regioni italiane», ha commentato il vicepresidente Di Filippo. «La partecipazione e la vittoria di Movida dimostrano quanto anche le nostre associazioni e i nostri equipaggi possano essere protagonisti di eventi di rilevanza internazionale. Congratulandoci con i vincitori, che oggi premiamo qui a Pescara con grande orgoglio e senso di appartenenza, come Assonautica continueremo a lavorare per promuovere la vela, le nostre coste e l’economia del mare, creando opportunità e rafforzando le sinergie tra istituzioni, associazioni e appassionati».

«Con gli amici con cui veleggiamo da anni», ha sottolineato Ivo Petrelli, «abbiamo deciso di partecipare a questo circuito e abbiamo avuto la fortuna e la destrezza di vincere tutte le prove e quindi di essere più che meritevoli di salire sul gradino più alto del podio. Le componenti che ci hanno permesso di farlo sono state un mezzo performante e un equipaggio di persone competenti, con l’innesto di grandi professionisti, come Walter Mascaretti e Alessandro Menè, conosciuti in campo nazionale e internazionale, e dell’olimpionico Serghei Chestov che ha sicuramente fatto la differenza. Siamo felici e orgogliosi, dopo la premiazione di Trieste, di aver avuto la possibilità di poter festeggiare anche qui a Pescara».