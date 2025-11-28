Il Trail Monte Pallano tra le mura megalitiche e lâ€™antica Pallanum

Bussa alle porte il Trail Monte Pallano: domenica 30 novembre torna questa classica del trail, con il territorio di Tornareccio e il Monte Pallano protagonisti per la quarta volta di fila.

Lâ€™evento Ã¨ organizzato dallâ€™Asd Pallano Outdoor, guidata dal presidente Pasquale Iannone, con il patrocinio del Comune di Tornareccio, in collaborazione con i Musei Archeologici Nazionali di Chieti (Direzione Regionale Musei Nazionali Abruzzo) e sotto lâ€™egida del comitato regionale OPES Abruzzo. La manifestazione Ã¨ inoltre inserita nel calendario del Corrilabruzzo (Corri e Cammina Con Noi).

Questo tipo di gare sono molto apprezzate per la professionalitÃ e la passione degli organizzatori che mirano a far conoscere ai runners le bellezze del Monte Pallano. Situato sulla riva destra del fiume Sangro, il monte Ã¨ ricco di tesori archeologici e storico-culturali, come lâ€™antico insediamento di Pallanum e le imponenti Mura Megalitiche, che un tempo cingevano lâ€™intero crinale.

Il trail prevede una gara competitiva di 11,7 chilometri con partenza e arrivo nel parco di Monte Pallano. Lungo il percorso gli atleti potranno ammirare una distesa di ciclamini, faggeti e i caratteristici tholos, con un dislivello complessivo di 460 metri.

Per i meno allenati Ã¨ disponibile una prova non competitiva di 3,5 chilometri. La giornata include anche gare dedicate a bambini e ragazzi under 16 su distanze brevi. La partenza per le gare competitive e non competitive Ã¨ fissata per le 9:45, mentre alle 10:45 inizieranno le gare dei piÃ¹ giovani.

Grazie alla collaborazione con il negozio Running Point di Antonio Appugliese, sarÃ possibile testare gratuitamente le scarpe Brooks sul percorso di gara.

Come lo scorso anno, parteciperÃ una piccola rappresentanza di podisti belgi del gruppo Run Liege, per rafforzare il gemellaggio con lâ€™Asd Pallano Outdoor. Al termine della manifestazione, i partecipanti potranno usufruire delle docce e del meraviglioso terzo tempo a base di vino cotto, castagne e altri prodotti tipici del territorio.

Con il termine ultimo per iscriversi fissato alle 12:00 di sabato 29 novembre, la quota di Ã¨ di 10 euro per le gara competitiva e non competitiva, 8 euro per gli atleti fuori regione (sia competitiva che la non competitiva) e 3 euro per le gare giovanili. Il sito di riferimento per le iscrizioni Ã¨ Timingrun a questo link https://www.timingrun.it/EventiTR/pages/percorsi/dettaglio.php?event=485

Le premiazioni interessano i primi cinque assoluti uomini e donne, i primi cinque di ogni categoria, le prime cinque societÃ con il maggior numero di atleti classificati, tutte le societÃ extra-regionali con almeno quattro atleti arrivati, oltre a medaglie e coppe per i primi tre di categoria nelle gare giovanili.

A cura di Passione Corsa Mario Bomba la ricognizione del percorso https://www.youtube.com/watch?v=a_FMbwx5w2I