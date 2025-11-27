Sci alpino, comunicate le squadre regionali della FISI Abruzzo

La Federazione Italiana Sport Invernali comitato Abruzzo ha comunicato ufficialmente la composizione delle squadre regionali di Sci Alpino, maschile e femminile.

Gli allenatori sono due, il confermato Davide Ciminelli e – fresco di nomina – Andrea Mammarella.

Ecco l’elenco.

Femminile

Di Sabatino Alessandra (squadra nazionale C)

Santucci Arianna

Cirilli Ludovica

Capisciotti Martina

Centioli Beatrice

Dolceamore Francesca

Paludi Melissa

Maschile

Scalisi Giovanni

Mattei Federico

De Roccis Raffaele

Scuotto Tommaso

Santucci Riccardo

Lacchi Alessandro

Centioli Leonardo

Da sottolineare che l’atleta Alessandra Di Sabatino (nella foto) – che è stata inserita nella squadra nazionale C – sarà seguita a livello regionale da Davide Ciminelli, che la assisterà costantemente e in particolare su manifestazioni di grande rilevanza agonistica, gare e grand prix.

Come da protocollo, in accordo appunto con la Federazione centrale.

“Il nostro è un progetto che va avanti anche grazie al contributo della Regione Abruzzo, che da anni sostiene le squadre di comitato, e all’assessore allo Sport Mario Quaglieri che ci segue con passione e attenzione. Siamo pronti per la nuova stagione, che affrontiamo con ottimismo e convinti del lavoro che sviluppiamo da anni”, ha dichiarato il presidente della FISI comitato Abruzzo, Angelo Ciminelli.

Un lavoro che ha portato all’inserimento nel team azzurro di Alessandra Di Sabatino, come negli anni anche Giulia Valleriani e altri atleti che hanno raggiunto obiettivi meritevoli di valore nazionale e internazionale.