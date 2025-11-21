Pro Vasto-Lanciano senza tifosi ospiti, prevista la diretta sul canale Youtube di Super J

Il Lanciano FC comunica di aver ottenuto e contribuito a realizzare la diretta della gara che si disputerÃ domenica alle 14.30 allo Stadio Aragona con la Pro Vasto, per consentire ai tifosi e agli appassionati rossoneri di seguire gratuitamente sul canale Youtube di Super J il match valevole per la 14^ giornata di campionato.

â€œLâ€™assenza del nostro prezioso dodicesimo uomo in campo sugli spalti dellâ€™Aragona â€“ si legge in una nota del club rossonero â€“ sarÃ un fattore impossibile da compensare, ma abbiamo scelto di fare un passo concreto sostenendo la trasmissione in diretta della partita per restare vicini ai nostri tifosi e a tutti gli appassionati rossoneri che ci seguono ovunque â€“ e da dovunque â€“ per sostenere la squadra.

Il nostro augurio Ã¨ di poter riavere presto al nostro fianco i tifosi in ogni trasferta del campionato.

La partita sarÃ trasmessa in diretta domenica alle ore 14:30 sul canale Youtube di Super J al link https://bit.ly/direttavastolancianoâ€œ.