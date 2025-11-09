Sfida all'Altamura: Tenaglia Abruzzo Altino Volley di nuovo al PalaBCC

Reduce da tre vittorie consecutive, la Tenaglia Abruzzo Altino Volley riapre le porte del PalaBCC di Vasto per la partita contro la Panbiscò Leonessa Altamura, in programma domenica 9 novembre con inizio fissato alle ore 17 per la 7^ giornata del campionato di Serie A2 Tigotà.

L’ultima esaltante prestazione contro la Clai Imola ha caricato ulteriormente il gruppo allenato da coach Matteo Ingratta, che ha dimostrato, una volta di più, carattere e grinta, anche di fronte al pubblico amico.

Le pugliesi, a loro volta, giungono in Abruzzo dopo aver avuto la meglio nella sfida regionale di metà settimana contro Fasano e pochi giorni prima, hanno strappato un punto contro Modena. Altamura dunque si sta rivelando squadra ostica e in grado di sostenere la pressione sulla lunga distanza, vedere per credere i due tie break disputati negli ultimi giorni. Nel confronto tra le squadre, salta all’occhio la perfetta parità nel computo dei punti fatti (482-482) e dei muri punto (41-41). Le rossoblu si distinguono per minor numero di punti subiti (460-523) e ace (21-17); Altamura invece vanta un numero maggiore di attacchi vincenti (286-307). Perfetta parità anche tra le bomber Siakretava e Krasteva, autrici di 102 punti in attacco. Interessanti anche i confronti a muro, tra Marchesini (16) e Soriani (12) e al servizio, con Murmann e Krasteva (6 a testa) in evidenza.

L’AVVERSARIA – Panbiscò Leonessa Altamura

La formazione pugliese è allenata da coach Matteo Dell’Anna, lo scorso anno sulla panchina di Altino (da vice di coach Ingratta, ndr), coadiuvato da Claudio Marchisio. Al palleggio, Valeria Caracuta e Ester Serafini mischiano esperienza e spregiudicatezza in cabina di regia. Gli opposti rispondono ai nomi di Monika Krasteva, bulgara del 1999 in arrivo dall’Alba Blaj (Romania) e della confermata classe 2007 Simona Ninivaggi. Tra le bande, ecco l’americana Tai Masyn Bierria (1997), Gaia Riva, classe 2000 ex Santena, Michelle Ungaro, Palma Monitillo e la catanese Roberta Chiesa. Al centro, ecco una delle protagoniste della scorsa stagione, la classe 1989 Valentina Soriani con la veneta ex Bologna Alessia Pulliero; completano il reparto Francesca Evola e Paola Nuzzi. La pesarese del 2000 Giulia Biagini e la classe 2003 Noemi D’Onofrio compongono il reparto dei liberi.

LA VOCE DEL PRE PARTITA – Viktoryia Siakretava, opposto Tenaglia Abruzzo Altino Volley

“Sono molto felice dei risultati ottenuti. Abbiamo vinto contro squadre davvero forti e, quando abbiamo perso, abbiamo comunque combattuto e giocato bene. Gara dopo gara, giochiamo sempre meglio e dunque la crescita è la normale conseguenza. Questo è il risultato del nostro duro lavoro in palestra e degli sforzi dello staff tecnico. Questa settimana non è stata facile, disputiamo tre partite ravvicinate quasi senza poter riposare, ma sono certa che faremo del nostro meglio anche contro Altamura. Anche se siamo stanche, giocheremo col cuore, unite come una vera squadra. Apprezzo davvero l’impegno mostrato da ogni componente del gruppo e sono molto contenta di essere parte di questa squadra”.

La partita del PalaBCC sarà diretta da Filippo Erman e Martin Polenta, coadiuvati al referto elettronico da Marzio Camiscia. L’addetto al video check sarà Francesco Sacrini. La sfida sarà disponibile gratuitamente in diretta streaming sul canale YouTube di Volleyball World Italia.

CLASSIFICA DOPO SEI GIORNATE

Padova 17, Brescia 15, Talmassons 15, Padova 14, Altino 12, Fasano 7, Offanengo 7, Altamura 6, Imola 5, Busto Arsizio 4, Modena 2

Foto di Matteo Lannutti per Lega Volley Femminile



