Precali nuovo allenatore dell'Atessa, terza guida stagionale per i rossoblÃ¹

Sport
Gianpietro Precali Ã¨ il nuovo allenatore dellâ€™Atessa, in Promozione girone B. Terza guida stagionale per il club rossoblÃ¹, dopo quelle di Mattia Mainella e Fabio Nepa.

Precali, lâ€™anno scorso protagonista nella seconda parte di Eccellenza al San Salvo con la conquista della salvezza dei biancazzurri, Ã¨ chiamato a risollevare le sorti della squadra, ultima in classifica a quota 3 punti assieme al Roccaspinalveti, con un bilancio, assolutamente deficitario, di una sola vittoria e otto sconfitte nelle prime 9 partite del torneo.

Un â€˜manicoâ€™ di esperienza per il team atessano. Il debutto di Precali sulla sua nuova panchina ci sarÃ  domenica 9 novembre, nella sfida in campo esterno che lâ€™Atessa affronterÃ  contro la Vis Pescara, sesta in graduatoria.

