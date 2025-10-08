Andrea Pierantoni è il nuovo allenatore del Lanciano FC

Il Lanciano FC annuncia Andrea Pierantoni come nuovo allenatore della prima squadra per la stagione 2025/2026, successore di Antonio Aquilanti sulla panchina rossonera.

“Pierantoni, 35 anni – si legge in una nota del club -, è un allenatore (licenza Uefa A) che ha maturato una significativa esperienza nei settori giovanili professionistici e nelle prime squadre. Dopo le iniziali esperienze formative nel vivaio del Brescia Calcio, ha proseguito la propria carriera nel settore giovanile della Sambenedettese, dove ha poi ricoperto il ruolo di vice allenatore in Serie C al fianco di Paolo Montero.

Successivamente ha continuato il suo percorso professionale al Mantova, sempre in Serie C, come vice di Maurizio Lauro, per poi intraprendere la carriera da “primo” allenatore alla guida del Casale in Serie D e, più recentemente, dell’Angolana nello scorso campionato di Eccellenza abruzzese.

Tecnico giovane ma già esperto, Pierantoni approda al Lanciano con entusiasmo e la voglia di dare continuità al percorso di crescita del club rossonero”.

Pierantoni debutterà sulla panchina lancianese nella gara in trasferta di domenica 12 ottobre al Vito Tomeo contro il San Salvo.