"C'Ã¨ Vento di Sport", una giornata dedicata agli sport acquatici e su ruote

Domenica 28 settembre, a partire dalle ore 10:00, l'area demaniale marittima del Lungomare Nord di Fossacesia, nei pressi della Chiesa "Stella Maris", ospiterÃ "C'Ã¨ Vento di Sport", una giornata interamente dedicata agli sport acquatici e su ruote.

L'iniziativa, parte del cartellone del Fuori Fiera della Fiera di Lanciano â€“ promossa dall'Ente Fiera di Lanciano â€“ nasce in collaborazione con il Comune di Fossacesia e con il coinvolgimento di numerose associazioni sportive del territorio.

Protagonisti saranno gli sport velici come windsurf, kitesurf, sup, surf longboard, insieme alla bici, alla mountain bike, ai rollerblade e alla novitÃ del supskate. Tutte le attivitÃ saranno gratuite e aperte a tutti, con il supporto di istruttori qualificati e l'entusiasmo degli appassionati.

L'evento Ã¨ curato dalle associazioni Asd Free Windsurf Lanciano, Majavventure, Csen Abruzzo Onboard, Makai Sup Rental e Wildlife School Rollerblade. "Con questa iniziativa â€“ dichiarano in una nota congiunta il Sindaco di Fossacesia Enrico Di Giuseppantonio, la Presidente dell'Ente Fiera di Lanciano Ombretta Mercurio e il coordinatore delle associazioni Sport Estremi Alfonso Ucciâ€“ vogliamo valorizzare il territorio e offrire un'occasione di sport, socialitÃ e scoperta degli sport acquatici. 'C'Ã¨ Vento di Sport' Ã¨ un esempio concreto di sinergia tra istituzioni, realtÃ associative, turismo e localitÃ costiere, e rappresenta appieno lo spirito della Fiera AttrActive: dinamica, diffusa e partecipata". Per informazioni e prenotazioni: 333 2042112