Elena De Laurentiis e Giulio Ciccone, abruzzesi al Campionato del Mondo

Elena De Laurentiis e Giulio Ciccone convocati ai Campionati del Mondo su strada: l’Abruzzo pedala verso la storia.

È ufficiale: Elena De Laurentiis e Giulio Ciccone rappresenteranno l’Italia ai prossimi Campionati del Mondo di Ciclismo su Strada, in programma a Kigali, in Ruanda, prima storica edizione ospitata dal continente africano.

Dopo una stagione straordinaria, vissuta da protagonista assoluta nei principali appuntamenti nazionali e internazionali, Elena è stata selezionata dal Commissario Tecnico Marco Velo per far parte della squadra azzurra. La portacolori abruzzese prenderà parte sia alla cronometro individuale che alla prova in linea, confermandosi tra le punte di diamante del ciclismo femminile italiano.

Il Coni Abruzzo esprime profonda soddisfazione e orgoglio per questo prestigioso traguardo, che premia il talento, la dedizione e la tenacia di un’atleta cresciuta nel nostro territorio e capace di imporsi sulla scena mondiale.

Mauro Marrone, presidente regionale FCI Abruzzo, ha dichiarato: “La convocazione di Elena è motivo di grande orgoglio per tutto il movimento ciclistico abruzzese. È il frutto di un percorso costruito con passione, sacrificio e competenza. Vederla al via di un Mondiale in Africa, in maglia azzurra, è un’emozione che ci ripaga di tanti anni di lavoro sul territorio. A lei va il nostro più caloroso in bocca al lupo.”

In bocca al lupo, ragazzi! L’Abruzzo tifa per voi.

Fonte: Coni Abruzzo