Simona Fattore nuovo direttore Marketing del Lanciano Sport Center

E’ Simona Fattore, manager di Lanciano, il nuovo direttore Marketing del Lanciano Sport Center.

Fattore porta con sé una solida esperienza nel settore imprenditoriale e una visione strategica orientata all’innovazione.

“Sono onorata di essere stata scelta nell’importante ruolo di responsabile Marketing di questa straordinaria realtà – dichiara Fattore –. Lanciano Sport Center è un’azienda viva, dinamica e in forte espansione, con un’organizzazione solida e visioni ambiziose. Un centro sportivo di eccellenza, con ampi spazi dedicati alla persona - dal fitness, alle aree mediche e fisioterapiche -, e con numerosi progetti in via di sviluppo. Senza dimenticare le attività sportive ed agonistiche, come nuoto e pallanuoto, anch’esse in costante crescita. Un luogo dove lo sport incontra l’innovazione e dove l’individuo, dal momento della gestazione fino alla tarda età, è al centro di ogni progetto”.

Con il nuovo incarico, Fattore punta a mettere a disposizione del centro sportivo le proprie competenze per contribuire alla crescita e al consolidamento del brand. “Lavorerò – aggiunge – per costruire una strategia di marketing che sappia ascoltare, coinvolgere e ispirare. Una strategia orientata al cliente, ma anche alla sostenibilità, all’utilizzo dei dati e, non da ultimo, al valore del lavoro di squadra. Per me questa è molto più di un’opportunità professionale: è una sfida che parla dei miei valori e della mia visione, una sfida che ho accolto con entusiasmo e determinazione e alla quale non avrei mai potuto rinunciare”.

Franco D’Intino, titolare dello Sport Center conferma così il proprio impegno “a investire su professionalità e innovazione, continuando a porsi come punto di riferimento per lo sport, il benessere e la salute nel territorio”.