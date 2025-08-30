Partecipa a Lanciano News

Eccellenza abruzzese, diramato il calendario

Prima giornata di campionato in programma il 7 settembre. NovitÃ  stagionale un anticipo al sabato

Sport
Eâ€™ stato diramato il calendario per la stagione 2025/2026 in Eccellenza abruzzese.

Prima giornata in programma domenica 7 settembre.

La novitÃ , comunicata dalla LND Abruzzo, Ã¨ un anticipo al sabato.

Questa la giornata numero 1 del torneo regionale: Fucense Trasacco-Penne, Montorio â€™88-Bacigalupo Vasto Marina, Ovidiana Sulmona-Santegidiese, Pianella-Lanciano, Pro Vasto-Folgore Delfino Curi Pescara, Renato Curi Angolana-Pontevomano, Sambuceto-Celano, Torrese-San Salvo, Virtus Cupello-Mosciano

