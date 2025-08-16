Corrilabruzzo UISP, tutto pronto per la Scarpinata Farese

La Scarpinata Farese si appresta a diventare nuovamente l’appuntamento sportivo dell’estate, esattamente come avviene ogni anno subito dopo Ferragosto. Quest’evento, che si tiene a Fara San Martino per la 45^ volta, rappresenta una tradizione consolidata che richiama ogni anno un folto pubblico di adulti, bambini e accompagnatori. La manifestazione del Corrilabruzzo UISP è organizzata dal Gruppo Podistico La Sorgente con il patrocinio del Comune e quest’anno celebrerà il 12° Memorial Angela Paci e il 9° Memorial Costantino Cipollone.

Questo il cliché per domenica 17 agosto: alle 16:00 con il ritrovo presso la Villa Comunale, punto di partenza e arrivo della manifestazione. La gara competitiva di 8 chilometri e la passeggiata non competitiva di 4 chilometri partiranno alle 18:15, mentre le gare giovanili dedicate ai più piccoli sono previste per le 17:30.

Tutti i partecipanti riceveranno un ricco pacco gara con 3 kg di pasta De Cecco e un buono per gustare un piatto di pasta alla Sagra della Pasta De Cecco, che si tiene parallelamente alla Scarpinata, coinvolgendo l’intero paese in un’atmosfera di festa e sport. L’evento è quindi un perfetto connubio tra attività sportiva e tradizione culinaria locale.