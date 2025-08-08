Sport, passione e grande partecipazione alla Notturna di Fossacesia in ricordo di Antonio Bucci

Malgrado i danni causati dalla tromba dâ€™aria di domenica scorsa, la Notturna di Fossacesia â€“ Memorial Bucci Runner ha ottenuto un ottimo riscontro sia organizzativo che agonistico.

Sulle strade di Fossacesia sono stati oltre 700 podisti che hanno optato tra la competitiva e la non competitiva, piÃ¹ i bambini e i ragazzi under 16 impegnati a loro volta nelle gare giovanili.

Grazie allâ€™impegno dellâ€™amministrazione comunale di Fossacesia, le strade sono state ripristinate in tempo per la quinta edizione della manifestazione, organizzata in collaborazione con lâ€™Atletica Fossacesia e lâ€™Asd I Lupi dâ€™Abruzzo. La gara, inserita nel circuito Corrilabruzzo UISP, si Ã¨ svolta in ricordo di Antonio Bucci, un amico caro a tutti quelli che lâ€™hanno conosciuto e che continua a vivere nei cuori di chi ha condiviso con lui le gare podistiche.

Il clima di festa e il percorso nella piÃ¹ totale sicurezza hanno attirato atleti da tutta la regione e anche quelli vacanzieri che hanno percorso i due giri dellâ€™anello cittadino, comprendente anche la zona dellâ€™Abbazia di San Giovanni in Venere, bersagliata dal nubifragio di pochi giorni fa.

Tra gli uomini, il gradino piÃ¹ alto del podio Ã¨ andato a Lorenzo Dellâ€™Orefice, atleta di Perano in forza allâ€™Atletica Vomano, che ha dominato in solitaria lâ€™intera corsa davanti a Pardo La Serra (Gruppo Podistico La Sorgente) e ad Anthony Scarinci (US Aterno Pescara).

Tra le donne, Camilla Paracchini (UISP Atletica Siena) ha condotto in solitaria, dimostrando grande controllo e ritmo. Dietro di lei, Miriam Bellanza (Atletica Val Pescara) e Loretta Cianflocca (Podisti Frentani) hanno chiuso rispettivamente in seconda e terza posizione.

La societÃ piÃ¹ numerosa al traguardo Ã¨ stata Podisti Frentani (58 atleti), seguita da I Lupi dâ€™Abruzzo (42), Il Crampo Gruppo Podistico (26), Podistica San Salvo (24) e Runners Lanciano (17).

La voce dello speaker Roberto Paoletti ha infuso energia e entusiasmo alle gare giovanili under 16 nella suggestiva Piazza Fantini, dove una schiera di giovani talenti ha dato il meglio di sÃ©, supportati dallâ€™esperienza e dalla professionalitÃ dellâ€™Asd I Lupi dâ€™Abruzzo che hanno coordinato lâ€™organizzazione di concerto con lâ€™Atletica Fossacesia.

Alle premiazioni sono intervenuti per il Comune di Fossacesia il sindaco Enrico Di Giuseppantonio, il vice sindaco Maura Sgrignuoli, lâ€™assessore allo sport Carlo Luciani, per il CONI Abruzzo il vice presidente vicario Mauro Marrone, per il CONI Chieti il delegato provinciale Massimiliano Milozzi e per la Libertas Chieti il delegato provinciale Gianluca Foglia.

Risultati completi su Timingrun a questo link https://www.timingrun.it/EventiTR/pages/percorsi/dettaglio.php?event=569

Credit fotografico e clip video a cura di Passione Corsa Mario Bomba https://www.youtube.com/watch?v=gVAupQA8DN4