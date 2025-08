Dal 1971 sempre lo stesso percorso: torna la 'Miglianico Tour'

Sono giorni febbrili e di enorme lavoro per la macchina organizzativa della 54ª edizione della Miglianico Tour: per domenica 10 agosto non deve mancare nulla per garantire il successo pieno della manifestazione che sta tanto a cuore a tutti i podisti abruzzesi e di tutta Italia, coinvolgendo l’intera comunità di Miglianico e anche i partecipanti di tutte le età, dagli adulti ai giovanissimi.

L’organizzazione è affidata al Gruppo Sportivo ADES Miglianico (Amici dello Sport), che porta avanti questa tradizione con passione, coordinando volontari, risorse e collaborazioni di ogni tipo.

Nel 1971, a Miglianico, si svolse il primo evento podistico di massa in Abruzzo e uno dei primi in Italia con oltre 15 chilometri di distanza. L'evento fu organizzato dal Gruppo Sportivo ADES Miglianico, fondato da Roberto Terenzio nel 1972. Nel corso degli anni, la corsa ha vissuto momenti di successo e difficoltà, come nel 2020 quando si svolse solo una versione non competitiva a causa della pandemia.

Il programma prevede la gara competitiva di 18 chilometri (svolta in due giri), seguita da quella non competitiva di 9 chilometri (un solo giro). I più piccoli potranno divertirsi con il Mini Tour e il Mini-Mini Tour, riservati ai bambini da 0 a 5 anni, con percorsi di 300 e 700 metri in piazza Umberto I. Successivamente spazio alle gare per esordienti, cadetti e ragazzi fino ai 15 anni (un giro cittadino di 1 chilometro da ripetere più volte).

PROGRAMMA

Ore 16:30 partenza Mini-Mini Tour (300 metri) e Mini Tour (700 metri), a seguire partenza gare esordienti (1 giro del percorso - km 1), ragazzi (2 giri del percorso) - cadetti (3 giri del percorso).

Ore 18:30 partenza gara competitiva (km 18) e non competitiva (km 9) (tempo massimo di percorrenza 2 ore e 15 minuti).

Ore 21:00 premiazioni assoluti, categorie e gruppi.

Ore 23:00 estrazione di dieci premi tra concorrenti della 9 e della 18 chilometri non premiati e presenti durante il sorteggio.

ISCRIZIONI

ll termine per le iscrizioni individuali e di gruppo é fissato improrogabilmente per giovedì 7 agosto. La quota di iscrizione é di 10 euro per la 9 e 18 chilometri, 5 euro per le categorie giovanili, 3 euro per Mini Tour e Mini-Mini Tour. Il link di riferimento per le iscrizioni è il sito web https://miglianicotour.it/#section-pricing e per consultare il regolamento di gara https://miglianicotour.it/#section-regolamento

Credit fotografico Uliano Starinieri