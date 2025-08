Fara San Martino al centro del running abruzzese con Urban Trail e Sky Race

Riusciti alla grande i due appuntamenti organizzativi a Fara San Martino targati Gruppo Podistico La Sorgente: il Fara Urban Trail Night e la Monte Amaro Extreme-Sky Race, entrambe gare appartenenti al Corrilabruzzo UISP, hanno determinato un afflusso notevole di podisti, nell’arco di pochi giorni, coinvolgendo atleti, famiglie e la comunità locale nell’ambito del Festival della Montagna per promuovere sport, natura e turismo sostenibile.

Il Fara Urban Trail Night, giunto alla settima edizione e in ricordo di Costantino Cipollone, ha visto i partecipanti sfidarsi su un percorso di 8,5 chilometri con 500 metri di dislivello positivo, alternando tratti urbani, scalinate e boschi del borgo pedemontano della Majella.

Obiettivo podio raggiunto per Francesco D’Agostino (Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane – 34’09”), Gabriele Colantonio (Podistica Vasto) e Giampiero Carosella (Free Runners Isernia) al maschile, Sonia Quattrocchi (Let’s Run for Solidarity – 46’01”), Daniela Romilio (Asd Vini Fantini) e Katia Frasca (Marathon Club Manoppello Sogeda) al femminile.

Risultati su Timingrun https://www.timingrun.it/EventiTR/pages/percorsi/dettaglio.php?event=572#risultati

Molto più esigente l’impegno nelle gambe per coloro che hanno aderito alla quarta edizione della Monte Amaro Extreme-Skyrace, una gara di trail running di 29,5 chilometri con un dislivello di 2.400 metri tra le creste della Majella in un contesto paesaggistico spettacolare. Tra i principali protagonisti Pardo La Serra (Gruppo Sportivo La Sorgente – 3.34’08”), Giulio Di Sanzo (Maiella Trail) e Maurizio D’Andrea (Alto Sangro Zero Gravity) al maschile, Anna Chiara Cisaria (Runners Chieti – 4.52’58”), Ecaterina Sevcenco (Team Fessura-Briganti d’Abruzzo) e Lara Matrone (Road Runners Maddaloni).

Risultati su Timingrun https://www.timingrun.it/EventiTR/pages/percorsi/dettaglio.php?event=524#risultati

Foto a cura di Passione Corsa Mario Bomba