Ruote grasse sulla pista da sci di fondo, a Pizzoferrato il Trofeo Mandra Bike

Per la sesta volta il Trofeo Mandra Bike è tornato a ravvivare il territorio di Pizzoferrato, riscuotendo un bel successo grazie all’impegno della Polisportiva Casalbike di Bruno Fantini e dell’Associazione Vivere la Montagna presieduta da Luigi Ciccarelli.

La gara, valevole per il circuito I Sentieri d’Abruzzo e per l’assegnazione delle maglie di campione regionale UISP Abruzzo e Molise di mountain bike cross country, ha visto la partecipazione di una quarantina di biker.

Il percorso, composto da cinque giri di cinque chilometri cadauno, si snodava tra la pista da sci di fondo di Mandra (Valle del Sole) e l’attiguo bosco a quota 1.450 metri di altitudine, in un territorio tradizionalmente noto per la pratica dello sci di fondo e per le ciaspolate.

Nonostante la pioggia sia comparsa nelle fasi finali, Matteo D’Ercole (Non Solo Ciclismo) si è imposto con un esiguo margine davanti a Domenico Campini (Ciclistica L’Aquila). Giampietro Cinosi (Pro Life Racing Team) ha completato il podio.

La gara è stata caratterizzata da una fuga iniziale di D’Ercole e Campini, mentre Cinosi ha perso terreno dai due battistrada a due giri dalla fine. Alla fine, D’Ercole ha avuto la meglio su Campini, conquistando la vittoria.

Ad imporsi all’attenzione i titoli di campioni regionali nelle rispettive categorie. Tra questi, Domenico Galante (Non Solo Ciclismo) nella categoria élite sport, Matteo D’Ercole (Non Solo Ciclismo) tra i Master 1, Giovanni Acconcia (Sferracavallo Castel di Sangro) tra i Master 4, Tony Di Tommaso (Isernia Mountain Adventures) tra i Master 5, Massimo Fratini (GS Moscufo) tra i Master 6, Giovanni Di Domenica (Pro Life Racing Team) tra i Master 7 e Generoso Leonzio (Polisportiva Coccinelle) tra i Master 9.

Premiate le tre società più numerose: la Pro Life Racing Team, la Ciclistica L’Aquila e la Vastese Inn Bike.

Le classifiche per intero sono consultabili sulla pagina Facebook della Polisportiva Casalbike a questo link https://www.facebook.com/Casalbike/posts/pfbid02Jrv84MLd33anY8N