Cerasuolo d’Oro a Singapore, esulta “L’Abruzzese fuori sede”

Sono in corso a Singapore i Mondiali di nuoto. Giornata di oggi trionfale per la compagine azzurra che, in pochi minuti, ha ottenuto ben due medaglie d’oro.

Dopo il trionfo di Chiara Pellacani e Matteo Santoro nei tre metri sincronizzati misti una seconda medaglia d’oro è giunta nei 50 rana. Gradino più alto del podio conquistato da un giovanissimo (22 anni festeggiati il mese scorso) atleta imolese del gruppo Fiamme Oro della Polizia di Stato. Medaglia storica per l’Italia: è il primo oro mondiale nei 50 rana.

Il 22enne imolese che ha raggiunto questo storico traguardo è Simone Cerasuolo, come uno dei più pregiati e conosciuti vini abruzzesi. Circostanza che non è sfuggita a Gino Bucci, “L’Abruzzese fuori sede”, che ha esultato sui social. «Una lieta notizia ci giunge dai campionati mondiali di nuoto: un nostro amato vino ha vinto l’oro nei 50 metri rana – scrive Bucci su facebook - l’Abruzzo ancora una volta, in un modo o nell’altro, sul tetto del mondo».

La chiusura del post trionfo della celebrazione del vino cerasuolo e del nostro dialetto, un invito ironico come solo “L’Abruzzese fuori sede” riesce a pubblicare: «Mbriachemece aunite poiché il cerasuolo ha trionfato sull’acqua».

Foto: fonte pagina facebook “L’Abruzzese fuori sede”