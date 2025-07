Mountain bike di scena a Pizzoferrato con il Trofeo Mandra Bike

L’appuntamento con la sesta edizione del Trofeo Mandra Bike è in programma sabato 26 luglio.

La Polisportiva Casalbike organizza in collaborazione con l’Associazione Vivere la Montagna la gara di mountain bike cross country, valida come prova del circuito “I Sentieri d’Abruzzo” e anche di campionato regionale UISP Abruzzo e Molise.

Un percorso di 5,2 chilometri da ripetere 5 volte attende gli atleti, con un tracciato in prevalenza sottobosco e interessamento dell’attigua pista di sci di fondo. Dislivello a giro di 95 metri a cui si aggiungono 2 chilometri di lancio per far sfoltire il gruppo. Ritrovo alle 15:00 presso la Valle del Sole, “centro del Fondo” e partenza alle 16:00.

L’evento è supportato dai partner Brake Beer, Vini Fantini, Majella Sport Village, Bistrot 69 e IPro Abbigliamento Personalizzato.