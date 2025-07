Riparte il cicloraduno Terre dei Trabocchi-Memorial Di Marco

Siamo lieti di annunciare la ripresa del Cicloraduno Terre dei Trabocchi-6° Memorial Nicola Di Marco, un evento tanto atteso che celebra la bellezza del nostro territorio. Unisciti a noi per una mattinata all’insegna della natura, dello sport e dell’ottimo vino, in compagnia di amici e appassionati.



Data e ora

Ritrovo alle ore 7:30 di domenica 27 luglio presso il Piazzale della Cantina S. Michele a Vasto. La partenza della pedalata è fissata per le ore 8:30.



Percorso

Ci inoltreremo tra i suggestivi paesaggi della Costa dei Trabocchi e del meraviglioso Bosco di Don Venanzio. Il percorso è adatto a tutti: che tu abbia una bicicletta gravel, MTB o city bike, l'importante è partecipare!



Rientro e ristoro

Il rientro è previsto per le ore 11:00, dove sarà possibile gustare un ristoro e brindare con i pregiati vini della Biovineria.



Pedalare insieme rappresenta un modo sublime per ricordare, condividere e celebrare le ricchezze del nostro territorio. Non mancare!



Per ulteriori informazioni, contattaci al numero: 0873 681202.