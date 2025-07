Corrilabruzzo UISP, a Santa Maria Imbaro la Gara Podistica dellâ€™Amicizia

Nell’ambito del Corrilabruzzo UISP, la terza edizione della Gara Podistica dell'Amicizia, si terrà domenica 6 luglio a Santa Maria Imbaro, organizzata dal Gruppo Podistico Il Crampo. L'evento unisce la passione per la corsa e la commemorazione di due cari amici, Roberto Pierini e Giorgio Manzi che facevano parte del sodalizio podistico presieduto da Giuseppe Menna.

Alle 17:30 il ritrovo presso via Piane, seguito dalle gare per bambini e ragazzi under 16 alle 18:00. Alle 19:00 sarà la volta della partenza della gara competitiva di 11,5 chilometri (due giri di 5,7 chilometri circa cadauno), della gara non competitiva e del free walking.

Al termine della gara le premiazioni per i primi tre classificati assoluti e le prime tre società con il maggior numero di tesserati partecipanti. Il momento culminante della giornata sarà il pasta party, dove tutti i partecipanti potranno rilassarsi e divertirsi insieme, perfetto per una giornata estiva.