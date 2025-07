Vincenzo Vivarini Ã¨ il nuovo allenatore del Pescara in Serie B

Vincenzo Vivarini, allenatore classe 1966, nato ad Ari, in provincia di Chieti, torna sulla panchina del Pescara, neopromosso in Serie B.



Firma avvenuta alla presenza del presidente Daniele Sebastiani: per lui contratto annuale con rinnovo automatico in caso di salvezza.



Un ritorno speciale per chi ha iniziato il suo percorso proprio in biancazzurro, prima da calciatore e poi nello staff tecnico con Maurizio Sarri. Con lui uno staff di esperienza: Andrea Milani, Massimo Carcarino, Diego Labricciosa, Fabrizio Zambardi, Antonio Del Fosco e Carlo Cavasinni.