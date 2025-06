Tutto pronto per la 12^ Duilio Run ad Atessa

Il sodalizio I Lupi d'Abruzzo sta preparando con grande impegno e meticolosità un'altra edizione indimenticabile della Duilio Run – Trofeo Podistico Città di Atessa, per offrire a tutti i partecipanti, agli accompagnatori e al pubblico un'esperienza straordinaria con la corsa podistica ad Atessa paese.

Con il patrocinio dell’amministrazione comunale e la collaborazione della Pro Loco Val di Sangro Atessa, quest’anno coincide con la dodicesima edizione e sarà un’occasione importante per onorare la memoria di Duilio Fornarola, pioniere dei Lupi d'Abruzzo che, dopo un trascorso calcistico con il Casalbordino, si appassionò alla corsa per dare slancio alla nascita della società podistica atessana agli inizi degli anni ottanta.

Domenica 22 giugno in Piazza Garibaldi si comincia con il ritrovo alle 16:00, la partenza delle gare giovanili under 16 su brevi distanze alle 16:30 e poi la gara competitiva di 10 chilometri su percorso rinnovato (alle 18:00) insieme alla passeggiata non competitiva di 5 chilometri aperta a tutti.

Gli organizzatori hanno previsto premiazioni per i primi 3 assoluti maschili e femminili, i primi 5 di ogni categoria, le prime 5 società più numerose e le 3 società extra regionali più numerose. Anche i bambini e i ragazzi under 16 rientrano nelle premiazioni con alcune medaglie.

La Duilio Run, rientrante nel circuito Corrilabruzzo UISP, merita l'attenzione e il sostegno di tutti a garanzia di un sicuro successo come tributo all'impegno degli organizzatori dei Lupi d'Abruzzo.